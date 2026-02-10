Los jóvenes de Onda, protagonistas del nuevo Ágora que nacerá en el antiguo parque de bomberos

El Ayuntamiento de Onda avanza en las obras de transformación del antiguo parque de bomberos en el nuevo Ágora Onda, un equipamiento municipal que se convertirá en centro de atención ciudadana, biblioteca y espacio polivalente para actividades culturales y formativas. La actuación ya muestra un cambio visible en la estructura del edificio tras el inicio de una rehabilitación integral del inmueble.

En este contexto, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha querido implicar directamente a los jóvenes del municipio en el diseño y definición de los futuros usos del espacio, animándoles a trasladar sus propuestas e ideas para que el nuevo Ágora responda a sus necesidades reales.

“Queremos que este nuevo espacio nazca escuchando a los jóvenes de Onda, que sean parte activa de su diseño y de las actividades que se desarrollen aquí”, ha señalado.

Avance de las obras del Ágora Onda

Los trabajos realizados hasta el momento han permitido eliminar la antigua configuración del edificio para dar paso a una rehabilitación completa, orientada a convertirlo en un equipamiento moderno, seguro y accesible, adaptado a los usos actuales. El objetivo es crear un espacio funcional que combine servicios municipales, cultura y zonas de encuentro para la ciudadanía.

El futuro Ágora Onda contará con un Servicio de Atención al Ciudadano (SAT), una zona de estudio y biblioteca en la planta baja, y una sala diáfana en la parte superior destinada a charlas, cursos y actividades culturales y formativas. Además, el proyecto incluye mejoras en accesibilidad, con ascensor y aseos adaptados.

Los trabajos han permitido eliminar la antigua configuración del edificio para dar paso a una rehabilitación completa que lo convertirá en un equipamiento moderno, seguro y adaptado a los usos actuales en Onda. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa ha destacado que “seguimos transformando edificios en desuso en espacios útiles para las personas, acercando servicios municipales y generando nuevos puntos de encuentro para aprender, compartir y crecer”.

Con el proyecto Ágora Onda, el Ayuntamiento continúa avanzando en su estrategia de recuperación urbana y modernización de equipamientos públicos, apostando por infraestructuras que fomentan la participación ciudadana, la cultura y la proximidad con los vecinos.

Se trata de un proyecto que, además de revitalizar una zona del municipio, nace con la vocación de ser un espacio vivo, construido junto a los propios ondenses. Los jóvenes pueden aportar sus propuestas a través del formulario habilitado en la web municipal onda.es.