Mejores toros y más orquestas: lo que piden los vecinos de l'Alcora para las próximas fiestas

El Ayuntamiento de l’Alcora perfila la planificación de las próximas fiestas del Cristo, que se celebrarán del 22 de agosto al 6 de septiembre, tomando como base las principales demandas expresadas por la ciudadanía tras la encuesta realizada al finalizar las últimas celebraciones. Mejores toros y más orquestas se sitúan como las prioridades claras señaladas por los vecinos.

La consulta, impulsada por el consistorio con el objetivo de evaluar el desarrollo de las fiestas y detectar posibles mejoras, ha permitido conocer de primera mano qué aspectos considera la población fundamentales para seguir mejorando la calidad y el atractivo de la programación. Entre las conclusiones más destacadas, la ciudadanía apuesta mayoritariamente por reforzar los festejos taurinos con hierros de reconocido prestigio y por ampliar la oferta musical, especialmente con un mayor número de orquestas.

Foto de una reunión del equipo de gobierno para trabajar en el programa de fiestas del Cristo. / Mediterráneo

Desde el Ayuntamiento subrayan que los resultados de esta encuesta se han asumido como una hoja de ruta para la organización de las próximas fiestas, reafirmando el valor de la participación ciudadana como herramienta clave para tomar decisiones. “El compromiso es claro: transformar la opinión de la gente en decisiones concretas”, señalan desde el gobierno municipal (PSPV-PSOE).

El consistorio insiste en que las fiestas del Cristo deben seguir evolucionando sin perder su esencia, incorporando mejoras reales que se traduzcan en una mayor calidad y disfrute para todos los públicos. En este sentido, recalcan que escuchar, analizar y actuar forma parte de una manera de gobernar cercana y responsable.

En los próximos meses, el Ayuntamiento de l’Alcora continuará trabajando en la definición de una programación que combine tradición, participación y una oferta festiva alineada con lo que pide la ciudadanía, con el objetivo de consolidar unas fiestas cada vez más atractivas y participativas.