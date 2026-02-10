Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Mercado Municipal de Almassora celebra el Día de los Enamorados con un sorteo especial

Pueden participar todas las personas que realicen sus compras en el mercado hasta el sábado

La concejala de Promoción Económica y Comercio, Silvana Rovira, ha animado a toda la ciudadanía a participar y a realizar sus compras habituales en el Mercado Municipal.

La concejala de Promoción Económica y Comercio, Silvana Rovira, ha animado a toda la ciudadanía a participar y a realizar sus compras habituales en el Mercado Municipal.

Redacción Mediterráneo

El Mercado Municipal celebrará el próximo 14 de febrero, Día de los Enamorados, con una campaña especial pensada para premiar la fidelidad de sus clientes y fomentar las compras en el comercio local. Bajo el lema La compra al mercat té premi!, hasta este sábado, todas las personas que realicen sus compras en el Mercado Municipal podrán participar en un sorteo con mucho sabor.

Los premios consisten en una tarta y una cena en la Tasqueta del Mercat. La concejala de Promoción Económica y Comercio, Silvana Rovira, ha animado a toda la ciudadanía a participar y a realizar sus compras habituales en el Mercado Municipal. La urna para participar se encuentra en el centro del recinto.

Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Almassora y la Asociación del Mercado Municipal, tiene como objetivo dinamizar el mercado y celebrar San Valentín apoyando al comercio de proximidad.

