Nules ayudará a despegar 13 proyectos emprendedores a través de su Hervidero de Empresas

El Ayuntamiento de Nules ha dado este martes la bienvenida a una nueva edición del Hervidero de Empresas, un programa municipal de apoyo al emprendimiento que este año ayudará a despegar 13 proyectos emprendedores, una de las participaciones más numerosas registradas en los últimos años.

Esta novena edición del programa ha sido presentada en un acto oficial que ha servido como jornada de bienvenida a los proyectos seleccionados, y que ha contado con la presencia del alcalde de Nules, David García, y del concejal de Desarrollo Local, César Estañol. Al acto también han asistido Fernando Dolz y Nerea Safont, personal formador y mentor del programa, así como representantes de Co-enable, empresa gestora del Hervidero de Empresas.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la puesta en marcha de dos itinerarios diferenciados, que se desarrollarán en paralelo y estarán adaptados a las necesidades de cada perfil emprendedor. Por un lado, el programa de Aceleración, dirigido a empresas y startups que buscan escalar y consolidar su posición en el mercado; y, por otro, el programa de Incubación, orientado a validar ideas de negocio y lanzar nuevos proyectos.

Mentores especializados

Ambos itinerarios comparten la misma filosofía de impulso al emprendimiento local, basada en el acompañamiento profesional, la formación práctica, el apoyo de mentores especializados y la visibilidad a nivel provincial. Además, el programa incluye premios económicos e incentivos, que se entregarán en la gala final, con el objetivo de reforzar el crecimiento real y la continuidad de los proyectos una vez finalizado el Hervidero.

El objetivo inicial del programa es detectar y apoyar 10 proyectos con alto potencial de crecimiento, “pero este año la alta participación nos ha permitido seleccionar un total de 13 iniciativas emprendedoras”, ha señalado el concejal César Estañol.

Así, durante un periodo de un año, los proyectos seleccionados dispondrán de un espacio físico de trabajo, un tutor para la elaboración del plan de empresa, formación especializada, sesiones de coaching y financiación inicial para poner en marcha su actividad empresarial.