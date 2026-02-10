Orpesa pone fin a las averías de agua en La Colomera con la renovación de la red

El Ayuntamiento de Orpesa ha iniciado las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle Castell de Miravet, situada en la urbanización La Colomera, al sur del municipio. El objetivo principal de esta actuación es poner fin a las averías recurrentes y garantizar un suministro de agua seguro, eficiente y duradero para los vecinos de la zona.

Los trabajos se concentran en un tramo de cien metros, comprendido entre la calle Les Coves de Sant Josep y la plaza Islas Baleares, un punto donde en los últimos años se han producido numerosas microfisuras y averías espontáneas en la red existente. Según los informes técnicos municipales, estos problemas están directamente relacionados con el envejecimiento de las antiguas tuberías de polietileno, un material que con el paso del tiempo pierde resistencia y se vuelve más vulnerable a factores como las oscilaciones térmicas, una instalación deficiente o la exposición continuada a productos desinfectantes.

En la urbanización La Colomera se han detectado conducciones con arañazos, deformaciones y tramos mal protegidos, así como tuberías hormigonadas o con presencia de piedras, además de grietas longitudinales sin causa aparente. Hasta ahora, las fugas se habían solucionado mediante reparaciones puntuales con abrazaderas, una medida provisional que permitía mantener el servicio, pero que no resolvía el problema de fondo.

La actuación incluye la apertura de zanjas, la instalación de nuevas tuberías, la renovación de acometidas y la colocación de los correspondientes elementos hidráulicos de control. Previamente al inicio de las obras, se realizará una prospección del subsuelo mediante georradar para localizar otros servicios enterrados y evitar posibles afecciones.

La concejala de Urbanismo y Vía Pública, Araceli De Moya, ha señalado que “esta actuación responde a una necesidad real detectada por los servicios técnicos municipales. Con la renovación de la red mejoramos la seguridad, la eficiencia y la durabilidad del sistema de abastecimiento”. Además, ha añadido que el Ayuntamiento continúa trabajando para reducir al máximo las molestias a los vecinos durante la ejecución de las obras.

Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, ha subrayado que “el abastecimiento de agua potable es un servicio esencial. Estas obras reflejan nuestro compromiso con el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras municipales, anticipándonos a problemas mayores y garantizando un servicio de calidad”.