La Vall d’Uixó será sede de un encuentro estatal sobre desarrollo sostenible y Agenda 2030

Los ayuntamientos de la Vall d’Uixó y Rafelbunyol acogerán los días 19 y 20 de febrero una jornada estatal organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) centrada en el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y la coherencia de políticas públicas desde el ámbito local.

La jornada de la Red de Entidades Locales por la Agenda 2030, que se desarrollará de manera compartida entre ambos municipios, pone en valor la cooperación intermunicipal y el trabajo en red como herramientas clave para afrontar los retos sociales, económicos y ambientales actuales. A través de este enfoque colaborativo, se pretende reforzar el papel de las entidades locales como agentes fundamentales en la implementación de la Agenda 2030.

El encuentro reunirá a responsables políticos, personal técnico de las administraciones públicas, representantes institucionales, comunidad científica y tejido social, con el objetivo de compartir experiencias, buenas prácticas y aprendizajes en torno a la transversalidad de las políticas públicas y su impacto en el territorio.

Integrar los ODS en la acción diaria

El programa abordará, entre otros aspectos, la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible desde lo local, el turismo responsable, la economía, la participación ciudadana y la necesidad de integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la acción municipal diaria. La jornada incluirá también visitas a proyectos estratégicos desarrollados en ambos municipios, que permiten conocer sobre el terreno cómo se aplican estos principios.

La alcaldesa de la Vall, Tania Baños, ha destacado que la ciudad tiene en marcha diversos proyectos estratégicos financiados por la Unión Europea y alineados con la Agenda 2030, que “tienen la visión de futuro para transformar y hacer avanzar la ciudad”. Es el caso de la rehabilitación de vivienda en la Colonia San Antonio, así como proyectos de patrimonio y turismo sostenible en espacios como la Fàbrica de la Llum y el Poblado de Sant Josep, que combinan “recuperación patrimonial, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico local”.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha asegurado que “estamos muy contentos de acoger estas jornadas. Que la FEMP sitúe a La Vall d’Uixó y Rafelbunyol al frente de este encuentro supone un reconocimiento al trabajo realizado en sostenibilidad y fondos europeos, y una oportunidad para poner en valor lo conseguido, compartir experiencias y aprender de las buenas prácticas de otros municipios y ciudades españolas”.