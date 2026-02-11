Albocàsser traslada a la Conselleria la preocupación por el centro de salud mental

La alcaldesa de Albocàsser, Isabel Albalat, acompañada por el concejal Pedro Adell, ha mantenido una reunión con la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario de la Generalitat, Rosa Ferrando, para abordar el estado actual del Centro Específico para Personas con Enfermedad Mental Crónica (CEEM) de Albocàsser, "ante el vacío de información oficial", como han denunciado este miércoles. En la reunión, a la cual han asistido también Borja Ottobrino, director general de Infraestructuras Sociosanitarias y M. José Rico, directora general del IVASS, se han tratado otros proyectos de interés para el municipio, como la residencia.

Albalat ha querido agradecer a la secretaria autonómica la recepción formal. “Hemos tenido que insistir un poco, porque al principio no nos dieron la cita, pero queremos agradecer la recepción y la cordialidad de una reunión que ha sido provechosa sobre todo para el pueblo de Albocàsser. Queríamos saber cuál es la realidad exacta del CEEM, porque la desinformación nos ha llevado a un cruce de versiones muy diferentes, según vinieran de los trabajadores, de los sindicatos o de la oposición”, ha destacado Albalat.

De este modo, durante la reunión la alcaldesa ha podido confirmar que, en estos momentos, el CEEM se encuentra "en la fase de tramitación para licitar la redacción del proyecto de reforma integral", un paso previo todavía para la posterior licitación de las obras. “Por lo tanto, no van a licitarse las obras, como dice la oposición, sino la redacción del proyecto de reforma”, asegura. Según se trasladó desde la Conselleria, la voluntad es intentar financiar el proyecto con fondos europeos y, si no es posible, habilitar financiación propia de la Generalitat para garantizar la actuación.

“Los trabajadores del centro nos pidieron que nos reuniéramos con la Consellería y con la dirección del área para saber exactamente cómo estaba la situación, y por eso insistimos hasta conseguir la reunión”, ha indicado la alcaldesa. En este sentido, ha añadido que desde la Administración autonómica se han comprometido a compartir con el Ayuntamiento cualquier novedad del proyecto.

Residencia y centro de día

En el encuentro también se trató el proyecto de residencia y centro de día incluidos en el Pla Convivint del anterior Consell. “Después de una inversión de casi 400.000 euros, el Ayuntamiento tiene un terreno totalmente urbanizado y disponible para poder hacer la obra”, ha subrayado Albalat.

Aun así, la Generalitat supedita ahora la construcción de la infraestructura a una nueva planificación y al interés de la iniciativa privada. “Lo que nos dijeron es que se está elaborando un plan para analizar necesidades y ubicaciones de infraestructuras asistenciales, pero que el modelo que se plantea es que la construcción y gestión de este tipo de centros pueda ir de la mano de empresas privadas. Actualmente, no consta ninguna empresa interesada en el proyecto de Albocàsser”, lamentó la alcaldesa, quien avanzó que el gobierno municipal seguirá trabajando para que la residencia y el centro de día sean una realidad en Albocàsser.

“Son dos infraestructuras muy importantes para garantizar el bienestar y el futuro de nuestros vecinos y vecinas, a las cuales no estamos dispuestos a renunciar”, concluye.