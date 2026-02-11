Almassora celebra el Día del Árbol con cerca de 250 escolares junto al Millars

Almassora ha celebrado el Día del Árbol con una jornada de educación ambiental en el Clot dels Abellerols, junto al río Millars, dirigida al alumnado de Educación Infantil de 5 años de los centros educativos de la localidad. En total, han participado cerca de 250 pequeños, acompañados por su profesorado, familias voluntarias y personas mayores de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá, en una experiencia intergeneracional centrada en el respeto y la protección del medio natural.

La actividad se enmarca en la conmemoración del Día del Árbol, una efemérides que busca sensibilizar a la población más joven sobre la importancia de los árboles y las plantas en el equilibrio de los ecosistemas y en la calidad de vida de las personas. A través de una propuesta participativa y adaptada a la etapa de Infantil, el alumnado ha podido conocer qué es una planta, identificar sus necesidades básicas y comprender la importancia de cuidar la naturaleza.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, acompañada por el concejal de Agricultura, José Claramonte; el concejal de Educación, Vicente Blay Casino, y la concejala de Mayores, Eugenia Martinavarro, ha subrayado el carácter educativo de esta iniciativa. “El Día del Árbol es una jornada lúdica y pedagógica que permite concienciar a los más pequeños de la importancia de proteger nuestro entorno natural. La educación ambiental es clave para formar ciudadanos responsables y comprometidos con el cuidado del planeta”, ha señalado la alcaldesa.

La alcaldesa de Almassora también ha participado en la jornada. / MEDITERRÁNEO

Asimismo, la primera edil ha puesto en valor el enclave elegido, por segundo año consecutivo, para la actividad. “El entorno del Clot dels Abellerols y del río Millars forma parte del patrimonio paisajístico de Almassora y requiere de nuestra protección, respeto y puesta en valor”, ha afirmado Tormo.

La plantación de diferentes especies típicas del bosque de ribera se ha completado con diferente material didáctico, así como con un cuentacuentos, interpretado por educadoras caracterizadas como seres del bosque. A lo largo de la representación, se cuenta una historia en la que el bosque necesita ayuda para crecer fuerte y sano.