Benassal reforça la professionalització del sector amb un curs especialitzat sobre el gos tofoner

La jornada va combinar sessions formatives a l’aula i també amb treball al camp

Foto del curs sobre el gos tofoner Benassal.

Foto del curs sobre el gos tofoner Benassal. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Benassal

El curs especialitzat de formació sobre selecció, entrenament i control del gos tofoner, impartit a Benassal, va convocar el cap de setmana una desena de persones interessades en un sector agroalimentari emblemàtic del territori, en una proposta intensiva de 13 hores de contingut teòric i pràctic. L’activitat va comptar amb la col·laboració de Sergi Barrios, professional de la Unitat Canina de Detecció, que va combinar explicacions tècniques amb demostracions pràctiques i seguiment individualitzat de cada cas.

La jornada es va desenvolupar amb sessions formatives a l’aula i també amb treball al camp, amb un enfocament orientat a millorar el rendiment en la recerca de tòfona negra i a dotar els participants de criteris i eines per estructurar correctament l’entrenament dels gossos. El programa va abordar aspectes clau com la selecció adequada de l’animal, els sistemes de treball per fases, l’associació d’olor i el control i l’obediència durant la recerca.

Una altra foto del curs.

Una altra foto del curs. / Mediterráneo

Els i les participants en la formació van destacar que es tracta d’unes sessions molt interessants i profitoses, tant per a persones que s’inicien en el món de la tòfona com per a truficultors amb experiència. L’Ajuntament de Benassal ha destacat la importància d’impulsar iniciatives formatives especialitzades vinculades a la tòfona negra, un recurs estratègic per al municipi i el territori, que contribueixen a millorar la professionalització i la qualitat del sector. L’activitat s’emmarca en la XXV Mostra de la Trufa Negra de l’Alt Maestrat. 

