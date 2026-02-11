Cabanes urge mejoras en sanidad para el casco urbano y la Ribera: "Hemos llegado ya al límite"

Cabanes pide de manera urgente la ampliación de recursos en el ambulatorio de la Ribera y la mejora sustancial de la atención pediátrica en el servicio médico habilitado en el casco urbano. Dos situaciones límite para el vecindario que el equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís) ha trasladado a la Conselleria de Sanitat con una moción en el pleno con los votos a favor del bipartito y la abstención del Partido Popular. El objetivo es resolver con más medios un déficit sanitario que perjudica al conjunto del pueblo de Cabanes.

"Desde finales del 2024 estamos informando continuamente sobre una situación que poco a poco ha ido empeorando hasta limitar y borrar los derechos de los ciudadanos. Necesitamos una solución que garantice el funcionamiento del servicio de forma satisfactoria y, sobre todo, continuada en el tiempo, tal como merecemos por derecho", ha explicado la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, quien ha descrito que "ya solicitamos sin éxito la ampliación de horarios de atención y una presencia más elevada de personal administrativo para aligerar la carga de los y las profesionales".

Fachada del ayuntamiento de Cabanes. / Mediterráneo

El caso más urgente, en la Ribera

El caso de más urgencia se vive en la Ribera, donde habría que aumentar hasta la presencia simultánea de dos profesionales en las instalaciones para mejorar la atención personal. Tal como se ha registrado, la carencia de efectivos provoca que el horario de atención se queda incompleto a menudo y el ambulatorio permanece cerrado. Del mismo modo ocurre cuando se pide una visita domiciliaria. Además, "las citas se van atrasando cada vez más y la alternativa de muchas personas es ir a centros de urgencia como Orpesa o Castelló, donde saturan el servicio, o a Cabanes en lugar de ir a Torreblanca que es donde corresponde por la separación de zonas", ha expresado la concejala de Salud del Ayuntamiento de Cabanes, Encarna Soldevila.

"Si el aumento de efectivos no es factible en este momento, sí reivindicamos que los derechos que tenemos adjudicados por derecho sean reales", ha indicado Martí. En el ambulatorio de Cabanes las quejas de los usuarios se centran principalmente en la ausencia continuada de atención pediátrica, con muchos días sin servicio de pediatría. Por población, en la localidad le corresponden tres días completos de atención (lunes, miércoles y viernes de 8h a 15h) que no se están ofreciendo por carencia de personal teniéndose que desplazar a Vilafamés u otras pueblos de la comarca para ser atendidos.

Turistas extranjeros

A toda esta situación hay que añadir la peculiaridad turística de Cabanes, con miles de turistas extranjeros residentes durante largas temporadas en campings del litoral. Muchos jubilados con dificultades de comunicación por desconocimiento del idioma que, ante la situación que afecta a la Ribera, se personan en Cabanes cuando su centro de atención primaria se encuentra en Torreblanca.

"Entendemos las dificultades a las cuales se enfrenta la Conselleria de Sanidad, pero la realidad para el vecindario de Cabanes y La Ribera y los turistas ha llegado ya al límite. La atención sanitaria básica tiene que estar garantizada independientemente del número de habitantes. Es urgente mejorar las deficiencias pediátricas en Cabanes y aumentar el número de trabajadores de la Ribera, puesto que también reducirá los pacientes en Oropesa del Mar, Torreblanca o Castelló de la Plana", ha finalizado Virginia Martí.