Chicote graba un programa de televisión en Peñíscola

El mediático cocinero Alberto Chicote está grabando un programa de televisión en Peñíscola. Según ha podido saber este periódico, el popular chef se encuentra estos días en la localidad costera participando en un rodaje producido por Warner Bros International Television Production España, la misma compañía que a finales de enero lanzó un llamamiento para buscar comensales en la ciudad.

En aquella convocatoria, de la que informó este diario, se detallaba que la grabación se llevaría a cabo este mes de febrero y que el espacio estaría centrado en el mundo de la restauración. Sin embargo, no se había confirmado entonces qué presentador o figura televisiva encabezaría el formato.

La presencia de Chicote en Peñíscola encaja con ese proyecto. Aunque por el momento no ha trascendido oficialmente el título del programa que se rueda en la ciudad, sí se ha confirmado que el chef forma parte de la producción que estos días tiene como escenario uno de los destinos más habituales para rodajes en la provincia.

Además, la estancia del cocinero en Castellón ha quedado reflejada en redes sociales. El restaurante Cha Sisco, de Vinaròs, publicó una fotografía junto al televisivo chef agradeciendo su visita y destacando su “cercanía” y “naturalidad” con el equipo. Una imagen que sitúa a Chicote en la provincia coincidiendo con las fechas previstas para la grabación.

Publicación de Cha Sisco en Facebook

En los últimos meses se ha anunciado un nuevo formato televisivo protagonizado por Chicote y producido también por Warner Bros, Servicio Secreto by Chicote’ centrado en ayudar a restaurantes con problemas mediante un sistema de grabaciones previas y análisis del funcionamiento interno de los locales antes de su intervención. Sin confirmación oficial sobre si el rodaje de Peñíscola corresponde a ese espacio, la coincidencia de productora, temática y calendario resulta significativa.

Peñíscola continúa así consolidando su papel como gran plató audiovisual. La ciudad acoge cada año decenas de producciones entre programas, series y campañas publicitarias, y su imagen ha dado la vuelta al mundo gracias a rodajes de gran impacto en los últimos años.

Cada año, la localidad acoge una media de 30 producciones audiovisuales, entre programas de televisión, anuncios, series de ficción y cortometrajes. En su trayectoria reciente figuran rodajes de gran repercusión como Juego de Tronos (HBO), Chiringuito de Pepe, El Ministerio del Tiempo, la película Les vacances de Mara, premiada en los Premios Berlanga, o el exitoso programa MasterChef.

Millones de espectadores de todo el mundo han podido ver ya este enclave castellonense convertido en plató internacional. Tras su aparición en Juego de Tronos en 2015, a finales de 2025 volvió a acoger el rodaje de la segunda temporada de Berlín, la superproducción de Netflix que sirve de precuela de La Casa de Papel.