Obras valoradas en 8,8 millones
El Gobierno defiende su implicación en el proyecto para regenerar la playa de Almassora: "Las obras no pueden empezar todas a la vez"
La subdelegada, Antonia García Valls, resalta que Costas "está trabajando" para mejorar Pla de la Torre, después de que el Ayuntamiento pidiera en el pleno de forma unánime más celeridad para desbloquearlo
Tras las quejas de varios ayuntamientos por la falta de medidas para combatir la regresión de la costa, cuya vulnerabilidad volvió a dejar patente el temporal Harry, el Gobierno defiende su implicación con el litoral de Castellón.
La subdelegada, Antonia García Valls, ha reivindicado que "desde el 2018 se están realizando obras en el sur de la provincia" y ha reiterado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se trabaja para atender la emergencia después de los daños provocados por las últimas borrascas.
Sobre el caso concreto de la playa de Almassora, donde el proyecto para regenerar Pla de la Torre sigue en fase de evaluación ambiental, García Valls ha subrayado que "las obras no pueden empezar todas a la vez" y ha señalado que en todo el tramo del litoral sur, los proyectos están "en alguna fase del procedimiento" en cuestión . "En Almassora se está trabajando en el proyecto", ha concluido.
Larga reivindicación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento lleva meses reclamando más celeridad a Costas para acelerar la propuesta, valorada en 8,8 millones de euros. El último movimiento se hizo público este lunes, cuando el pleno se unió para aprobar una moción con el objetivo de desbloquear de manera urgente este proyecto.
"La defensa del litoral es, y seguirá siendo nuestra prioridad. No vamos a permitir decisiones que perjudiquen a nuestro municipio ni vamos a dejar de exigir soluciones reales al Gobierno de España e inversiones comprometidas. Defender nuestra costa es defender Almassora. Y en esa tarea, no vamos a dar ni un paso atrás”, remarcó Tormo en la sesión plenaria.
