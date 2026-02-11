La Llosa estudia vies de finançament per a la segona fase de la seua zona esportiva
L'alcalde es reuneix amb el director general d’Esport i la delegada del Consell
L’alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, ha mantingut una reunió a la Casa dels Caragols de Castelló amb el director general d’Esport, Luis Cervera, i la delegada del Consell, Susana Fabregat, per a presentar el projecte d’ampliació de la nova zona esportiva del municipi.
Durant la trobada, l’alcalde ha exposat els detalls de la segona fase del projecte, que contempla la construcció de dues pistes de pàdel, un circuit per a bicicletes i patinatge, una pista de vòlei platja, una de bàsquet i una altra de pickleball.
A més, s’han abordat les possibles línies de subvenció que permeten a l’Ajuntament optar a finançament per a desenvolupar aquesta nova fase.
Cal recordar que la Llosa ja ha iniciat les obres de la primera fase de la zona esportiva al carrer Séquia, finançades a través del Pla Impulsa de la Diputació de Castelló. En aquesta primera fase es dotarà l’espai amb una pista de tennis, una pista multiesport per a futbol sala i bàsquet, una pista de patinatge i una àrea de cal·listènia.
