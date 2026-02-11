La Mancomunitat Alt Maestrat busca blindar l'atenció social del món rural
Per primera vegada, els huit municipis que conformen la Mancomunitat gaudixen totes les setmanes d'una prestació social “present i compromesa”
La Mancomunitat de l'Alt Maestrat arranca l'any 2026 amb un reforç en matèria de servicis socials que té un impacte positiu sobre la dependència, la infància i l'adolescència que garantixen benestar i qualitat de vida per al món rural.
Per primera vegada, els huit municipis que formen part d'este entitat supramunicipal gaudixen d'una prestació social “present i compromesa” totes les setmanes. Així ho exposa la presidenta de la Mancomunitat Alt Maestrat, Marta Pitarch, com un recurs social “de primer orde” que “l'interior mereix i la Mancomunitat garantix”. “Som presents per a cuidar i atendre els veïns del nostre món rural com mereixen”.
Albocàsser, Benassal, Catí, Culla, la Torre d'en Besora, Tírig, Vilar de Canes i la Serratella formen part d'este organisme que en 2025 va incrementar el nombre de places del programa Menjar a casa “consolidant un servici que cada vegada més usuaris valoren i sol·liciten com una via per a continuar gaudint de la seua autonomia en el qual ha sigut sempre la seua llar”. Esta oportunitat, “que és possible gràcies a que la Diputació ens dona llibertat a l'hora d'invertir els seus fons”, “assegura un servici que creix i que volem que continue donant els bons resultats que oferix, ja que és un recurs més per a fixar població”.
Augment de quatre a set treballadors
A esta acció, la Mancomunitat Alt Maestrat ha ampliat en 2025 el seu equip d'infància i adolescència (EIIA), amb dos professionals més, així com incrementat de 4 a 7 treballadors la plantilla del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). “Per fi la Generalitat Valenciana escolta als pobles xicotets i dona els mateixos servicis independentment del cens de població. I eixe és sens dubte un gran avanç per als nostres xicotets pobles”.
Prestacions que, tal com indica Pitarch, garantixen millor qualitat de vida i benestar als veïns i eviten que “les famílies hagen d'abandonar este món rural que ens apassiona”. I en este objectiu, “el treball no cessa perquè el repte és continuar millorant”, ha conclòs la presidenta de la Mancomunitat Alt Maestrat.
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes
- Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- Un merendero-bar junto al mar busca relevo para reabrir en una playa de Castellón
- Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat