Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de tiendaNoche tropicalEmpleo nueva franquiciaIncendio Vila-realConciertos Magdalena 2026Circula a 185 km/h
instagramlinkedin

La Mancomunitat Alt Maestrat busca blindar l'atenció social del món rural

Per primera vegada, els huit municipis que conformen la Mancomunitat gaudixen totes les setmanes d'una prestació social “present i compromesa”

Foto acompanyant a una dona en un municipi de l'Alt Maestrat.

Foto acompanyant a una dona en un municipi de l'Alt Maestrat. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Benassal

La Mancomunitat de l'Alt Maestrat arranca l'any 2026 amb un reforç en matèria de servicis socials que té un impacte positiu sobre la dependència, la infància i l'adolescència que garantixen benestar i qualitat de vida per al món rural.

Per primera vegada, els huit municipis que formen part d'este entitat supramunicipal gaudixen d'una prestació social “present i compromesa” totes les setmanes. Així ho exposa la presidenta de la Mancomunitat Alt Maestrat, Marta Pitarch, com un recurs social “de primer orde” que “l'interior mereix i la Mancomunitat garantix”. “Som presents per a cuidar i atendre els veïns del nostre món rural com mereixen”.

Albocàsser, Benassal, Catí, Culla, la Torre d'en Besora, Tírig, Vilar de Canes i la Serratella formen part d'este organisme que en 2025 va incrementar el nombre de places del programa Menjar a casa “consolidant un servici que cada vegada més usuaris valoren i sol·liciten com una via per a continuar gaudint de la seua autonomia en el qual ha sigut sempre la seua llar”. Esta oportunitat, “que és possible gràcies a que la Diputació ens dona llibertat a l'hora d'invertir els seus fons”, “assegura un servici que creix i que volem que continue donant els bons resultats que oferix, ja que és un recurs més per a fixar població”.

Augment de quatre a set treballadors

A esta acció, la Mancomunitat Alt Maestrat ha ampliat en 2025 el seu equip d'infància i adolescència (EIIA), amb dos professionals més, així com incrementat de 4 a 7 treballadors la plantilla del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). “Per fi la Generalitat Valenciana escolta als pobles xicotets i dona els mateixos servicis independentment del cens de població. I eixe és sens dubte un gran avanç per als nostres xicotets pobles”.

Noticias relacionadas

Prestacions que, tal com indica Pitarch, garantixen millor qualitat de vida i benestar als veïns i eviten que “les famílies hagen d'abandonar este món rural que ens apassiona”. I en este objectiu, “el treball no cessa perquè el repte és continuar millorant”, ha conclòs la presidenta de la Mancomunitat Alt Maestrat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
  2. Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
  3. El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
  4. Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes
  5. Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
  6. L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
  7. Un merendero-bar junto al mar busca relevo para reabrir en una playa de Castellón
  8. Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat

Benassal reforça la professionalització del sector amb un curs especialitzat sobre el gos tofoner

Benassal reforça la professionalització del sector amb un curs especialitzat sobre el gos tofoner

La Mancomunitat Alt Maestrat busca blindar l'atenció social del món rural

La Mancomunitat Alt Maestrat busca blindar l'atenció social del món rural

La Llosa estudia vies de finançament per a la segona fase de la seua zona esportiva

La Llosa estudia vies de finançament per a la segona fase de la seua zona esportiva

Cabanes urge mejoras en sanidad para el casco urbano y la Ribera: "Hemos llegado ya al límite"

Cabanes urge mejoras en sanidad para el casco urbano y la Ribera: "Hemos llegado ya al límite"

Fallas 2026: Burriana inicia la cuenta atrás para el Pregón y la Crida

Fallas 2026: Burriana inicia la cuenta atrás para el Pregón y la Crida

Rifirrafe en Orpesa entre PSOE y Vox por un supuesto caso de cobro indebido por una concejala

Rifirrafe en Orpesa entre PSOE y Vox por un supuesto caso de cobro indebido por una concejala

Almassora celebra el Día del Árbol con cerca de 250 escolares junto al Millars

Almassora celebra el Día del Árbol con cerca de 250 escolares junto al Millars

El Gobierno defiende su implicación en el proyecto para regenerar la playa de Almassora, que sigue en fase de evaluación ambiental

Tracking Pixel Contents