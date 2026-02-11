Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes

La apertura del nuevo parque comercial de Almassora ya empieza a dejar sentir su impacto antes incluso de levantar la persiana. La cadena alemana Tedi, una de las firmas que formarán parte del complejo, ha desatado un auténtico aluvión de candidaturas tras publicar una oferta de empleo en la plataforma InfoJobs hace apenas unos días.

En concreto, la compañía busca cubrir ocho vacantes de cajero-reponedor para su tienda en Almassora y, hasta la fecha, más de 1.700 personas se han inscrito en el proceso de selección, una cifra que pone de manifiesto tanto el atractivo de la marca como la elevada demanda de empleo en la comarca.

Este interés masivo se produce a las puertas de la finalización del parque comercial, cuya apertura estaba prevista para mediados de este mes, según avanzó la promotora del proyecto, si bien todavía quedan los últimos trabajos. Tras cerca de dos años de trabajos, el recinto encara su fase decisiva y ya muestra su configuración definitiva. De hecho, la previsión es que Tedi abra sus puertas a finales de este mes o principios de marzo.

Las obras del parque comercial de Almassora, en la recta final / Kmy Ros

El desarrollo se ubica sobre los terrenos de la antigua citrícola Peris Agost Hermanos, en Almassora, un solar histórico adquirido en 2024 por Tomás y Tomás Inversiones y transformado en un nuevo polo de actividad económica y comercial para la Plana Alta.

Además de Tedi, el parque comercial contará con la presencia del gimnasio Basic Fit, que ultima la adecuación de su local para abrir en marzo. Precisamente, el gimnasio ya ha lanzado varias ofertas para captar clientes ante la próxima apertura en el municipio.

La cadena de moda low cost Kik también está prevista en el nuevo polo comercial, si bien todavía no ha iniciado las obras; y queda un local disponible, para el cual la promotora está intentando cerrar un acuerdo con un operador de restauración.

A esta oferta se suman el McDonald’s, en funcionamiento desde finales de 2024 en una parcela anexa, y la estación de servicio Plenoil, ya operativa. Plenoil es una de las compañías con mayor implantación en el sector de las gasolineras automáticas o desatendidas. Sus estaciones operan las 24 horas y apuestan por precios ajustados, en línea con el auge del modelo low cost. En Castellón, este tipo de estaciones ya representa el 60% del total, como publicó este diario.

Inversión de 8 millones de euros

El proyecto ha supuesto una inversión aproximada de 8 millones de euros y ocupa una superficie total de 15.500 metros cuadrados, con un edificio comercial de 5.000 m² y una zona de aparcamiento exterior con capacidad para 200 vehículos, actualmente en fase de acondicionamiento.

El elevado número de solicitudes para trabajar en Tedi confirma la expectación generada en torno al nuevo parque comercial, que aspira a convertirse en un referente de compras y servicios en el entorno de Almassora y a dinamizar el empleo en la zona desde su puesta en marcha.

