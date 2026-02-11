Trabajos en su tramo de costa
Nules mejora sus playas de la mano de vecinos y asociaciones
La concejala subraya que la gestión del litoral requiere de "un trabajo constante, planificación y escuchar al vecindario"
Nules mejora sus playas tras haber mantenido en las últimas semanas diversas reuniones de trabajo con asociaciones y vecinos de la zona marítima con el objetivo de abordar las principales necesidades del litoral y planificar nuevas intervenciones de mejora.
Estos encuentros se enmarcan en la apuesta del consistorio por una gestión participativa y coordinada del litoral, reforzando el diálogo directo con quienes viven y disfrutan de la playa durante todo el año. En este sentido, desde el Ayuntamiento están trabajando en cuestiones relacionadas con el mantenimiento, los servicios y la coordinación con otras concejalías, para dar una respuesta integral a las demandas planteadas.
La concejal de Playas, María José Esteban, subraya que “la gestión de las playas requiere un trabajo constante, planificación y escuchar al vecindario”. Además, añade que el equipo municipal está centrado en “gestionar y dar soluciones” desde la cercanía y el contacto directo con los colectivos implicados.
Con esta línea de trabajo, el consistorio continuará impulsando acciones dirigidas a mejorar la calidad, el uso y la conservación del litoral, contando con la participación activa de asociaciones y entidades vinculadas a la zona marítima.
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes
- Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- Un merendero-bar junto al mar busca relevo para reabrir en una playa de Castellón
- Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat