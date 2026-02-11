Nules mejora sus playas de la mano de vecinos y asociaciones

Nules mejora sus playas tras haber mantenido en las últimas semanas diversas reuniones de trabajo con asociaciones y vecinos de la zona marítima con el objetivo de abordar las principales necesidades del litoral y planificar nuevas intervenciones de mejora.

Estos encuentros se enmarcan en la apuesta del consistorio por una gestión participativa y coordinada del litoral, reforzando el diálogo directo con quienes viven y disfrutan de la playa durante todo el año. En este sentido, desde el Ayuntamiento están trabajando en cuestiones relacionadas con el mantenimiento, los servicios y la coordinación con otras concejalías, para dar una respuesta integral a las demandas planteadas.

La concejal de Playas, María José Esteban, subraya que “la gestión de las playas requiere un trabajo constante, planificación y escuchar al vecindario”. Además, añade que el equipo municipal está centrado en “gestionar y dar soluciones” desde la cercanía y el contacto directo con los colectivos implicados.

Con esta línea de trabajo, el consistorio continuará impulsando acciones dirigidas a mejorar la calidad, el uso y la conservación del litoral, contando con la participación activa de asociaciones y entidades vinculadas a la zona marítima.