Onda concluye la formación a desempleados y jóvenes, que ha mejorado calles y edificios públicos

El Ayuntamiento de Onda ha cerrado una nueva edición del Taller de Empleo Onda XIII y de la Escuela Taller Onda I, dos programas de formación y empleo que durante un año han capacitado a personas desempleadas y jóvenes en distintas especialidades con alta demanda, al tiempo que han permitido ejecutar mejoras en espacios municipales y servicios públicos.

El concejal de Innovación y Transparencia, Vicent Bou, ha hecho entrega de los diplomas al alumnado participante y ha destacado: “Estos programas demuestran que cuando apostamos por una formación práctica, vinculada a las necesidades reales del municipio, generamos oportunidades de empleo y, al mismo tiempo, mejoramos los espacios y servicios públicos de Onda”.

Taller de Empleo

En la especialidad de albañilería, el alumnado ha cursado durante un año los niveles formativos centrados en operaciones auxiliares de acabados y urbanización, así como en revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción.

Las prácticas se han desarrollado en espacios clave del municipio como el local de asociaciones de Artesa, el ermitorio del Santísimo Salvador, el Recinto Multiusos, el Calvario y el edificio de Monteblanco, contribuyendo a la mejora y mantenimiento de infraestructuras de uso público.

Por su parte, la especialidad de electricidad ha abordado los niveles formativos de operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas y de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.

El trabajo práctico se ha llevado a cabo en el local de asociaciones de Artesa, el campo municipal Olímpic, el edificio de Monteblanco y en distintas actuaciones de alumbrado y decoraciones navideñas en calles y plazas del municipio, reforzando tanto la funcionalidad como la imagen urbana de Onda.

Escuela Taller

Junto al Taller de Empleo, el Ayuntamiento ha cerrado también la Escuela Taller Onda I, un proyecto formativo dirigido a jóvenes y orientado a mejorar su empleabilidad en sectores con salida profesional.

En el área de agricultura, el alumnado ha recibido formación en actividades auxiliares agrícolas y en agricultura ecológica, con prácticas realizadas en parcelas de propiedad municipal, una de ellas ubicada dentro del recinto del centro Monteblanco.

En hostelería, la formación se ha centrado en operaciones básicas de restaurante y bar, así como en servicios de bar y cafetería, desarrollando las prácticas tanto en el centro de día del municipio como en las instalaciones de Monteblanco.

En este sentido, Bou ha subrayado: “Este tipo de programas reflejan la manera de gestionar de este Ayuntamiento: cuidar a las personas, facilitar su inserción laboral y reinvertir ese esfuerzo en mejorar nuestros barrios, edificios públicos y servicios municipales”.