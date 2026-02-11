Fallas 2026: Burriana inicia la cuenta atrás para el Pregón y la Crida

La cuenta atrás para las Fallas de Burriana 2026 ya está en marcha. El inicio oficial de las fiestas josefinas tendrá lugar este próximo domingo a las 18.00 horas con la celebración del pregón y la Crida, acto que marcará el arranque simbólico de unas semanas cargadas de tradición, pólvora y mucha actividad.

El pregón de este año será histórico, ya que por primera vez estará protagonizado por dos voces: la pregonera mayor, Claudia Dolz, y el pregonero infantil, Sergio Blanco, quienes compartirán los distintos anuncios a lo largo del recorrido. Como novedad, el acto arrancará en el CMC La Mercé, dejando atrás la Llar Fallera como punto de inicio. Desde allí partirá la comitiva, que visitará los emplazamientos de las fallas Societat Cardenal Tarancón, Barri la Ravalera, Plaça Chicharro y Societat Club 53, antes de culminar en la plaza Mayor con la 'Crida' de las reinas falleras, Laura Sendra y Ana Olivas, junto al alcalde Jorge Monferrer, y un castillo de fuegos artificiales al acabar.

La actividad festiva continuará el jueves 19 de febrero con la misa de inicio de fiestas a las 18.30 horas y posterior desfile hasta la Mercé, donde a las 20.00 horas se inaugurará la Exposición del Ninot y se entregarán los premios al mejor ninot mayor e infantil y a las distintas secciones. El fin de semana del 20 y 21 de febrero estará dedicado a las pleitesías a las máximas representantes en el Teatro Payá: el viernes a las 22.30 horas con la Big Band del CMA en honor a la reina fallera mayor, y el sábado a las 19.00 horas con una actuación para su homónima infantil.

Cambios en la cabalgata del Ninot

El humor y la creatividad tomarán las calles el sábado 28 de febrero a las 19.00 horas con la Cabalgata del Ninot mayor y el domingo 1 de marzo a las 12.00 horas con la infantil,ambas con recorrido hasta la plaza Nou d’Octubre. En el caso de la cabalgata infantil, el desfile pasa a celebrarse a mediodía dentro de la programación oficial, cuando tradicionalmente tenía lugar en horario de tarde.

Aunque en ediciones anteriores ya se había adelantado a la mañana, esos cambios respondían a modificaciones de última hora motivadas por la previsión de lluvias. Ese mismo día, a las 18.00 horas en la Llar Fallera, se entregarán los premios de juegos, teatro y comparsas. El programa proseguirá el viernes 6 de marzo con el tradicional Pa i Porta a las 21.30 horas.

El domingo 8 de marzo arrancará a las 08.00 horas con la Macrodespertà y continuará a las 12.00 horas en la plaza Mayor con el homenaje póstumo a Javier Navarro Palau y la entrega de recompensas falleras. El jueves 12 de marzo destacará la plantà de la falla de AFDEM a las 09.00 horas, el baile de la tercera edad a las 17.30 horas y la inauguración del Casal del Vi i la Tapa a las 19.30 horas.

La recta final comenzará el viernes 13 con la visita a colegios y seguirá el domingo 15 a las 17.00 horas con la visita oficial a la plantà y mascletà nocturna a medianoche. El lunes 16 habrá mascletà a las 14.00 horas y entrega de premios por la tarde. El miércoles 18 a las 21.00 horas se celebrará la Nit del Foc, antes de que el 19 de marzo, día de Sant Josep, tenga lugar la Ofrenda a las 10.30 horas y la Cremà: AFDEM a las 19.00 horas, infantiles a las 20.00 y monumentos mayores a las 22.00 horas.

La concejala de Fallas y presidenta ejecutiva de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, ha destacado que "este programa es el alma de nuestra ciudad y el reflejo del esfuerzo incansable que las comisiones realizan durante todo el año para que Burriana sea un referente de la cultura fallera", invitando a vecinos y visitantes a participar en unas fiestas que "unen a todas las generaciones en un mismo sentimiento de amor por Burriana".