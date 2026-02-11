Rifirrafe en Orpesa entre PSOE y Vox por un supuesto caso de cobro indebido por una concejala

Rifirrafe en Orpesa entre el PSPV-PSOE (en la oposición) y Vox (socio de gobierno en el Ayuntamiento junto al PP y Ciudadanos) en relación a un supuesto caso de cobro indebido por la concejala de Educación, Andrea Iliescu (Vox).

Los socialistas han publicado en sus redes sociales un vídeo a través del cual la concejala Micaela Bermúdez denuncia que Iliescu "ha estado cobrando de manera indebida durante 11 meses". La representante del PSOE cuanta que al inicio de la legislatura se le asignó una dedicación exclusiva de 3.500 euros al mes, lo máximo que permite la ley, pero después afirma que se comprobó que "esa dedicación exclusiva era incompatible con ejercer una actividad profesional privada".

Como consecuencia de ello, relata que iniciaron los trámites para pasar su dedicación a parcial, pero tardaron 11 meses. "Y, por tanto, debe devolver esos 11 meses que ha cobrado de más para así cumplir con la ley".

Valoración de la afectada

Para aclarar el asunto, Iliescu compartió en su perfil de Facebook un post en el que rebate esta "acusación que se viene repitiendo tanto en los plenos como en redes sociales", como es el supuesto cobro de manera indebida de 39.000 euros. "Cuando entré en el consistorio, fue el propio técnico de Recursos Humanos quien me informó y aconsejó que podía solicitar la exclusividad aun teniendo un negocio, siempre que la actividad municipal se realizara en un horario diferente. Cosa que estoy haciendo desde hace dos años y medio. Algunos prefieren descansar; yo preferí trabajar duro y construir un futuro mejor", desgrana.

La concejala de Vox asegura que toda esa documentación fue revisada y tramitada por el técnico correspondiente y aprobada por el secretario del Ayuntamiento, "un funcionario del Estado, que en su día dio el visto bueno tanto a la documentación como al criterio aplicado".

"Ahora, esta señora pretende que devuelva el salario de 11 meses de trabajo porque, según su criterio personal, no existe compatibilidad entre mi actividad en el Ayuntamiento y un negocio de hostelería que, además, ni siquiera está ubicado en Orpesa. Me pregunto: ¿en qué ley se basa para afirmarlo?", continúa.

"Confío en que esta situación se resuelva por quien corresponde y que la verdad termine imponiéndose. Yo seguiré haciendo lo mismo que hasta ahora: estar cada día, a cada hora, al servicio del pueblo y de todos los vecinos que me necesitan, como creo que debe ser", concluye Iliescu.