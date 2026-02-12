158 participantes en Burriana en la tercera edición de los Juegos Castellonenses Adultos-Mayores

Burriana se ha convertido este jueves en el referente provincial del deporte sénior tras acoger la tercera edición de los Juegos Castellonenses Adultos-Mayores. La jornada ha superado todas las expectativas con un récord de 158 participantes mayores de 60 años, quienes se han dado cita en las instalaciones municipales para demostrar que la actividad física es clave en todas las etapas de la vida. El evento ha contado con "una implicación masiva" de los usuarios del Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) de la capital de la Plana Baixa, reivindican desde el Ayuntamiento.

A lo largo de la mañana, los 158 inscritos han disfrutado de un completo programa de actividades adaptadas que ha combinado el esfuerzo físico con la tradición. Desde disciplinas como el pentatlón, la petanca, el senderismo y diversas coreografías, hasta juegos tan arraigados como el guiñote, el tir al pot, el dominó y el canto. La jornada ha permitido fomentar la autonomía personal a través de pruebas individuales, por parejas y grupales, logrando un ambiente de socialización y alegría que ha contagiado a todos los participantes.

Otra foto de los Juegos Castellonenses Adultos-Mayores. / Mediterráneo

Respecto al "éxito de la convocatoria", el concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha señalado que “alcanzar esta cifra de participación en la tercera edición es una noticia excelente que sitúa a Burriana como un municipio referente en el compromiso con la salud y el deporte”. Capdevila ha añadido que “este volumen de participación demuestra que nuestros mayores demandan espacios de actividad física y que el deporte es, sin duda, la mejor herramienta para garantizar la cohesión social en nuestra ciudad”.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales y Familia, Isabel Monfort, ha destacado que “el récord conseguido hoy es el reflejo del dinamismo de nuestros mayores, que encuentran en estos juegos una oportunidad para sentirse valorados y activos”. Asimismo, la edil ha subrayado que “seguir impulsando estas iniciativas es fundamental para mejorar la calidad de vida en Burriana, ofreciendo entornos donde la convivencia y el bienestar físico y emocional van de la mano”.