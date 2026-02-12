Creatividad, disfraces y música toman Benicàssim
Un colorido y multitudinario pasacalle animará el centro urbano del municipio el próximo sábado 14 de febrero
El Carnaval volverá a llenar de color, música y disfraces las calles de Benicàssim el sábado 14 de febrero con una celebración pensada para disfrutar en familia y con amigos. La jornada se plantea como una cita abierta y participativa, en la que se combina el ambiente festivo con la implicación vecinal y un recorrido por el centro urbano que invita a sumarse a la fiesta.
En los días previos, son numerosos los grupos de amigos que ya trabajan en la preparación de sus disfraces, dando rienda suelta a la creatividad y la imaginación para lucirlos en una jornada muy esperada que se ha consolidado con fuerza dentro del calendario festivo local.
Chocolatada y desfile
La programación dará comienzo a las 17.00 horas con una chocolatada popular organizada por la peña Al Lío, que servirá como punto de encuentro previo y espacio de convivencia entre los participantes. El acto tendrá lugar en la esquina de la calle Santo Tomás con la calle La Viña, donde empezará a generarse el ambiente carnavalesco.
A las 17.30 horas arrancará el desfile de disfraces desde la calle Santo Tomás, uno de los momentos centrales de la celebración y que recorrerá la arteria principal del municipio hasta finalizar en la plaza de les Corts Valencianes. El pasacalle convertirá el trayecto en un escaparate de creatividad, humor y fantasía, con música, baile y coreografías de grupos.
