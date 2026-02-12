Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de tiendaAlerta naranja CastellónUME en CastellóCierre último videoclubConciertos Magdalena 2026Circula a 185 km/h
instagramlinkedin

Creatividad, disfraces y música toman Benicàssim

Un colorido y multitudinario pasacalle animará el centro urbano del municipio el próximo sábado 14 de febrero

El Carnaval se ha consolidado en el calendario festivo local.

El Carnaval se ha consolidado en el calendario festivo local. / Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

El Carnaval volverá a llenar de color, música y disfraces las calles de Benicàssim el sábado 14 de febrero con una celebración pensada para disfrutar en familia y con amigos. La jornada se plantea como una cita abierta y participativa, en la que se combina el ambiente festivo con la implicación vecinal y un recorrido por el centro urbano que invita a sumarse a la fiesta.

En los días previos, son numerosos los grupos de amigos que ya trabajan en la preparación de sus disfraces, dando rienda suelta a la creatividad y la imaginación para lucirlos en una jornada muy esperada que se ha consolidado con fuerza dentro del calendario festivo local.

Chocolatada y desfile

La programación dará comienzo a las 17.00 horas con una chocolatada popular organizada por la peña Al Lío, que servirá como punto de encuentro previo y espacio de convivencia entre los participantes. El acto tendrá lugar en la esquina de la calle Santo Tomás con la calle La Viña, donde empezará a generarse el ambiente carnavalesco.

Noticias relacionadas y más

A las 17.30 horas arrancará el desfile de disfraces desde la calle Santo Tomás, uno de los momentos centrales de la celebración y que recorrerá la arteria principal del municipio hasta finalizar en la plaza de les Corts Valencianes. El pasacalle convertirá el trayecto en un escaparate de creatividad, humor y fantasía, con música, baile y coreografías de grupos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents