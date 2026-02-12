Burriana reunirá a más de 200 estudiantes de danza en un encuentro anual

El Centre Municipal de les Arts celebrará este fin de semana el encuentro anual de escuelas de danza que reunirá a más de 200 estudiantes de danza llegados de distintos puntos de la provincia de Castellón. Así pues, durante toda la mañana del sábado, Burriana será el epicentro de una jornada de convivencia entre futuros bailarines que comparten enseñanzas artísticas.

Para la ocasión, el Centre Municipal de les Arts recibirá a alumnado de la Escuela de Danza Coppelia (Castellón, Escuela On Dance (Alcora), Escuela de Danza Luisa Piquer (Burriana) Centro Autorizado de Danza Unión Musical Santa Cecilia (Onda) y el Conservatori Professional de Dansa de Castelló. Así pues, la jornada de convivencia comenzará con varios talleres de danza en las aulas del centro municipal burrianense. En concreto, los profesores Melissa Usina (Danza Contemporánea), Juan Mochales (Danza Clásica) y Antonio Jumillas (Danza Española y Flamenco) impartirán sendos talleres. También se sumará a la iniciativa el profesor Manu Jiménez (On Dance Alcora), quien ofrecerá un taller de danzas urbanas. De este modo, el alumnado asistente podrá disfrutar de talleres con profesores distintos a los habituales.

Una vez finalizados los talleres, la actividad se trasladará al Teatre Payà, para celebrar una gala de danza a las 12.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. El espectáculo contará con el alumnado de sexto curso del Conservatori Professional de Dansa de Castelló como compañía invitada. Además, las escuelas de danza participantes en el encuentro también mostrarán coreografías que han preparado con su alumnado para la ocasión.

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, manifiesta su satisfacción por la celebración de este encuentro provincial y porque Burriana sea un epicentro artístico: “Eventos como los que se van a vivir este fin de semana son necesarios para poner en valor la cultura y, en esta ocasión, la danza en todas sus vertientes”. En este sentido, la directora del centro artístico, Ana Llopis, invita a los amantes de la danza a acudir al teatro para ser espectadores de una gala muy variada de estilos y modalidades de danza.