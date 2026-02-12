Los grandes desfiles y las noches temáticas marcan el Carnaval de Vinaròs

Vinaròs se prepara para vivir uno de los fines de semana más intensos, coloridos y emocionantes del año. Llegan las grandes noches de fiesta y los dos esperadísimos desfiles, el sábado 14 y el domingo 15 de febrero a las 18.30 horas, momento culminante en el que las 32 reinas y reyes de las comparsas y las 22 reinas y reyes infantiles brillarán con luz propia desde lo alto de sus carrozas, acompañados por miles de comparseros que llenarán las calles de música, baile y alegría.

La avenida País Valencià se transformará en un auténtico sambódromo, el corazón del Carnaval, donde las comparsas desplegarán toda su fantasía, creatividad y energía con coreografías espectaculares que harán vibrar al público a lo largo de todo el recorrido.

Trabajo, ilusión y esfuerzo

Detrás de cada traje, cada carroza y cada paso de baile hay meses de trabajo, ilusión y esfuerzo. Las 32 comparsas han trabajado intensamente durante todo el año para esta 44ª edición del Carnaval de Vinaròs. En conjunto, suman 7.280 integrantes, de los cuales 6.282 ya han confirmado su participación en los desfiles, una muestra del enorme compromiso y la pasión que despierta esta fiesta en la ciudad.

Aniversario de las comparsas

Este año, además, el Carnaval se llena de emoción con aniversarios muy especiales. El Pilà, Els Dormilons y La Morterada celebran 40 años de historia; Depressa i corrents y Els Mateixos alcanzan los 35; Fot-li canya sopla 25 velas y Gent en dansa… i avant festeja su quinto aniversario, celebraciones que demuestran que el espíritu carnavalero sigue más vivo que nunca.

Las comparsas celebran sus aniversarios. / Javier Flores

La comparsa más veterana es La Colla, que desfiló por primera vez en 1983, mientras que la más joven es 9Sabem, creada en 2025. En cuanto a participación, No en volem cap es la comparsa más numerosa, con 851 socios y 780 comparseros desfilando, seguida de Tot a orri, con 790 integrantes y 701 participantes confirmados. Completan el grupo de las más multitudinarias Tot dins d’un got, con 693, y Ja hi som, con un total de 665 comparseros.

Puesta en escena

El espectáculo está garantizado también en la puesta en escena. Tres comparsas destacan especialmente por la fuerza, espectacularidad y ritmo de sus coreografías durante todo el recorrido: Locura, Gent en dansa i avant y Esmuvi, que volverán a contagiar a todos con su inconfundible batucada.

Y como todo buen Carnaval, no faltan las sorpresas. Los desfiles contarán con la previa de Jubiladas.com, una entrañable y rompedora comparsa formada por mujeres de entre 60 y 90 años que ya está despertando sonrisas y admiración, y que debutará oficialmente en el Carnaval de Vinaròs de 2027.

Noche de pijamas

Pero antes de vivir el gran fin de semana, el Carnaval de Vinaròs arranca con dos noches pensadas para disfrutar sin complejos. Hoy jueves 12 de febrero a las 23.00 horas será la siempre divertida Noche del Pijama, en el recinto del Carnaval, donde todo el mundo sacará su lado más cómodo y desenfadado, con indumentaria para ir a ‘dormir’. La fiesta continuará con Vinaròs Urban Pijama, en la carpa del Carnaval, con las actuaciones de Álex Giménez y Geri & Iván.

Tradicional noche de pijamas. / Francisco Poyato

Y mañana viernes 23 de febrero a las 17.30 horas los más pequeños serán los protagonistas con el desfile infantil, que partirá de la plaza Parroquial y finalizará en el recinto del Carnaval, donde les espera una chocolatada. Y por la noche, el Carnaval se desata con la esperadísima noche loca o noche de disfraces, una explosión de imaginación, crítica, música y diversión que culminará con la tercera edición del Carnaval Remember Fest.