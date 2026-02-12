El concurso de karaoke llena de humor el Carnaval de Vinaròs: las comparsas más originales

La carpa del Carnaval de Vinaròs se convirtió este miércoles por la noche en el escenario de una de las citas más esperadas y divertidas del calendario festivo: el Concurso Intercomparsas de Karaoke. Con un lleno absoluto y un ambiente de euforia colectiva, la música y el ingenio de las comparsas fueron los grandes protagonistas de una velada que destacó por su alto nivel y su capacidad de convocatoria.

Un total de 27 comparsas subieron al escenario para demostrar sus dotes artísticas (o, al menos, su sentido del humor y sus ganas de fiesta). Tras una deliberación complicada por el gran nivel de los participantes, el palmarés quedó de la siguiente manera:

1º Premio : La comparsa Pensat i Fet, que cautivó al jurado y al público con una puesta en escena impecable.

La comparsa Pensat i Fet se llevó el primer premio. / Mariano Castejón

2º Premio : La entidad Esmuvi, que destacó por su calidad vocal y rítmica.

La comparsa Esmuvi quedó segunda. / Mariano Castejón

3º Premio: La comparsa La Colla, que completó un podio de auténtico lujo, imitando a Melody.

Y la comparsa La Colla quedó en tercera posición. / Mariano Castejón

El evento estuvo magistralmente conducido por Carmen Mengual Ayza, quien con su carisma y agilidad supo mantener la energía del Envelat en todo momento, conectando con un público que no dejó de animar cada una de las actuaciones.

Sin embargo, el momento más espectacular de la noche llegó con la actuación estelar de todas las reinas del Carnaval. Dejando de lado el protocolo por unos minutos, las máximas representantes de la fiesta subieron conjuntamente al escenario para ofrecer un magnífico espectáculo.

Gran ambiente en la carpa por el concurso de karaoke. / Mariano Castejón

Con este rotundo éxito, el Concurso de Karaoke se reafirma como uno de los pilares de la programación, demostrando que el Carnaval de Vinaròs se vive, sobre todo, con la voz y el corazón de sus comparsas.