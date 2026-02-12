Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles

Les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó de este año tienen garantizado el encierro de cerriles. No se trata de un hecho excepcional, siempre que las circunstancias son propicias, la asociación festiva apuesta por este espectáculo para abrir su programación, pero este año el anuncio tiene una particularidad que lo hace especial: a la organización no le va a costar ni un euro.

Podría decirse que es un regalo de cumpleaños. Concretamente el 20 aniversario que celebra una conocida empresa de la ciudad, Lopsacons, fundada un 6 de febrero del año 2006 por Fran López Martínez, quien coincidiendo con la fiesta de conmemoración de esa fecha, hizo el anuncio que algunos rumoreaban y que ahora está confirmado.

El día 2 de agosto, a las 8.00 horas, les Penyes inaugurarán su programación taurina con un encierro de seis toros bravos de la ganadería de Espartaco.

Tras este regalo a la afición de la la Vall d'Uixó está la afición a la fiesta del gerente de la empresa y su familia. De hecho, no es la primera vez que su nombre está vinculado con un encierro de cerriles en les Penyes. Lopsacons ya participó en el patrocinio del que protagonizaron seis toros de Miura en el 2023 y volvió a repetir en el de Samuel e Isabel Flores del año pasado.

Fran López explica que cuando se plantearon cómo celebrar su aniversario, decidieron sufragar por completo la adquisición de los toros. Es su manera, asegura, «de devolver un poco lo que la Vall nos ha dado».

A la hora de escoger el hierro, optaron por la finca Alcón, una ganadería de la zona «para que la gente que tenga afición pueda acercarse y verlos crecer y engordar aquí, al lado de casa». Detalla que «se dio la casualidad de que tenía disponibles seis toros y un sobrero de Espartaco», y como las oportunidades no hay que dejarlas pasar, cerraron el acuerdo.

Que un colaborador habitual de la fiesta haya dado este paso ha sido, obviamente, muy bien recibido por les Penyes. El presidente de la agrupación, Héctor Bermúdez, asegura que en la junta «estamos infinitamente agradecidos», porque con su aportación van a hacer posible un acto necesario, tan importante y de tanto renombre para dar a conocer el nombre de nuestra fiesta y nuestra ciudad».

Cartel del encierro de Espartaco que patrocinará la empresa Lopsacons el próximo 2 de agosto en les Penyes en Festes. / MEDITERRÁNEO

A su vez, defiende que el hecho de que «una empresa como esta quiera contribuir de este modo, demuestra su implicación con las tradiciones y, en buena medida, explica que les vaya tan bien, porque dice mucho de ellos como personas».

Lopsacons se ha especializado en el montaje de franquicias por toda España «en tiempo récord». Su gerente describe que «somos los únicos del sector que trabajamos con penalización de entrega» en el caso de no cumplir con los plazos acordados previamente. Asegura que si una obra de estas características por regla general «se realiza en más o menos dos meses de media, nosotros la completamos en tres semanas», incluso sin necesidad de cerrar el negocio si ya está en marcha, al ejecutarlo en fases.

Explica que tiene su sede en la Vall d'Uixó, aunque en la ciudad desarrollan «el 10% de nuestro trabajo», que les lleva sobre todo a ciudades como Madrid o Barcelona. A partir de ahora, además de por su especialidad, su nombre estará inevitablemente relacionado con Guapillo, CalculadorValentónDespechadoAmapolillo y Templadito, los seis toros de Espartaco que se correrán en les Penyes este verano.