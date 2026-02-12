Un instituto de Castellón exporta la pilota valenciana a Europa

Alumnado de 1º de Bachillerato del IES Álvaro Falomir de Almassora ha exportado la cultura valenciana... y de su municipio a Bruselas y Gante, en unas jornadas enmarcadas en el programa de movilidad europeo Erasmus+. Han sido 12 estudiantes, junto con la directora, Esperanza Moliner; y dos profesoras, Paula Pérez y Maria Arenós, los que han viajado "al corazón de Europa" para compartir experiencias y trasladar la pasión por la pilota valenciana, deporte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Un viaje donde, además, han creado "lazos de hermandad" con el centro 2nd Lyceum of Chania, de Creta, en Grecia.

"Ha sido una oportunidad para las familias de Almassora", señala Arenós, que explica además que "ha sido enriquecedor, para alumnado y profesorado, compartiendo sinergias". Y gracias al material cedido por el Club Pelotari del municipio, con guantes y pelotas, "pudimos hacer una demostración práctica y participativa, que les gustó mucho". Fue en la Ecole Eupéenne de Bruxelles IV Laekenb, donde se encontraron con una profesora de Castelló, María Bordoy, que les ha hecho de anfitriona, donde más caló la pilota. "Es un deporte tradicional con mucha historia, y lo hemos podido practicar conjuntamente con el estudiantado del centro".

Alumnado del Álvaro Falomir y de Bruselas practicaron pilota con material celdido por el Club Pilotari Almassora. / Mediterraneo

Pilota para alumnos de media Europa

A la actividad le pusieron hasta nombre: Pilota valenciana en acción. Y ha sido "todo un éxito", según explica Bordoy, que incide en la internacionalidad del centro, con alumnado de Italia, Alemania, Croacia, Francia, Bélgica, Bulgaria, Rumanía, Holanda y Reino Unido, que "participaron activamente".

"La actividad está encarada a la promoción de la cultura valenciana, con la pilota como centro, para lo que nos han enseñado cómo se hacen guantes y pelotas, cuáles son las reglas y cómo es el juego, que hemos practicado", señala, haciendo guiño a que otra profesora del centro, la coordinadora de Secundaria, Sandra Maset, es valenciana. "Este es el principio de futuras colaboraciones", dice, destacando la jornada de trabajo y de convivencia.

Los alumnos de Almassora entregaron una tradicional caldera a la profesora María Bordoy por su acogida en Bruselas. / Mediterraneo

Futuras colaboraciones

"La profesora Bordoy y su alumnado nos han abierto las puertas de su centro, nos han explicado la forma de trabajar, cómo eligen asignaturas pensando en su futuro, cómo se organizan los alumnos para colaborar en los proyectos del centro para compartir, defender y promover valores y objetivos esenciales de la UE", explican desde el centro almassorí, que entregó una tradicional caldera, patrocinada por el Ayuntamiento, a la castellonense como agradecimiento. "Han sido jornadas de compartir experiencias educativas y culturales en un ambiente de intercambio europeo", focalizan.

No todo ha sido trabajo y clase. Además de visitar el Parlamento Europeo y la Casa de la Historia de Europa, han tenido tiempo para hacer turismo, pasando por el Atomium, la Grand Place y ver el Maneken Plis, además de tomarse un chocolate típico.

La delegación de Almassora, en el Atomium. / Mediterraneo

"La movilidad en Bruselas nos ha permitido disfrutar de unas jornadas enriquecedoras que nos han permite crear lazos y abrir camino entre los tres países para continuar crear y viviendo Europa", asegura. En la agenda de trabajo, tres temas prioritarios: la ⁠lucha contra el cambio climático, ⁠crear y cuidar un entorno sostenible y ⁠convivir, compartir, colaborar: trabajando para hacer Europa. Y, en su cuaderno de viaje, además, estaba "conocer y entender Europa desde dentro".

El alumnado, en una sesión del Parlamento Europeo. / Mediterraneo