Mig Any Fester y Carnaval, fusión perfecta en l’Alcora

El Ayuntamiento de l’Alcora ha preparado una completa programación festiva para febrero que combinará música, gastronomía y disfraces. Los actos arrancarán el sábado 14 de febrero con la celebración del Mig Any Fester junto al Carnaval, una cita que volverá a unir ambas celebraciones en una misma jornada y que tendrá como escenario principal la Pista Jardín.

A las 12.00 horas, la charanga Una i Monanem recorrerá el trayecto desde la plaza España hasta la Pista Jardí y a las 14.00 horas se habrá una paella monumental. Ya por la tarde, a partir de las 16.00 horas, tendrá lugar la actuación del grupo Los Indios y la instalación de un videomatón. A continuación, la música continuará con la sesión de DJ Ocultas y, a las 00.00 horas, la fiesta culminará con el Macrofestival Bandalay, con temática de Carnaval.

Paella monumental en l'Alcora. / R.D.A.

El sábado 21 de febrero tendrá lugar el Carnaval para los más pequeños con el desfile a partir de las 17.30 horas desde la plaza España y hasta la plaza del Ayuntamiento a cargo de On! Dance. A las 18.00 horas, la tarde continuará con el grupo Canta Canalla, chocolatada y Mandarina Fotomatón. Con esta programación, el Ayuntamiento de l’Alcora refuerza su apuesta por propuestas festivas diversas, pensadas para todas las edades y repartidas en distintos espacios del municipio.