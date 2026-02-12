Construirán 24 nichos
Montanejos creará nuevas zonas de aparcamiento y ampliará el cementerio
Un vecino cede un terreno y el Ayuntamiento habilitará nuevas plazas para estacionar en la pedanía de La Alquería
Montanejos pone en marcha un plan integral para ampliar las zonas de aparcamiento. Para ello, el Ayuntamiento sopesa varias alternativas y el alcalde, Miguel Sandalinas, y el teniente de alcalde, Octavio de Llago, apuntan que ya han concretado varias soluciones. La primera de ellas beneficiará especialmente a la zona de La Alquería.
En este caso, gracias a la colaboración de un vecino, dispondrán de un nuevo terreno que será cedido al consistorio. En esta parcela retirarán árboles y ramas y la aplanarán mediante zahorras compactadas. El objetivo es que el aparcamiento esté operativo lo antes posible para aliviar la necesidad de plazas en esta pedanía.
A la nueva zona de aparcamiento prevista en La Alquería se podrá acceder desde la Era, que ahora mismo está siendo objeto de mejora dentro del concurso de regeneración urbana (CRU) de la Diputación, gracias al premio que recibió Montanejos por el mejor proyecto presentado.
15.000 € para ampliar el camposanto
De forma paralela, el Ayuntamiento ejecuta la ampliación del cementerio municipal. El alcalde ha explicado que el consistorio dedicará 15.000 euros de fondos propios para habilitar 24 nuevos nichos. Los trabajos los están llevando a cabo estos días. El alcalde ha agradecido la labor a la brigada municipal de obras que está siendo la encargada de realizar la labor.
Instalarán módulos prefabricados y luego los techarán para dar continuidad a los nichos actuales.
