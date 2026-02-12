La nueva escuela infantil de Onda abrirá en 2027 con nueve aulas para niños de 0 a 3 años

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha visitado este jueves las obras de la nueva Escuela Infantil Sambori para supervisar el avance de los trabajos junto a la concejala de Educación, María Ojeda; la directora territorial de Educación, María de la Fuente Esteve; el inspector de zona, Jorge Muráis; la directora de la Escuela Infantil Sambori, Alicia Sánchez; así como representantes de las empresas Vielca Ingenieros y Civicons, responsables del proyecto y de su ejecución.

Durante el recorrido, la alcaldesa ha podido comprobar cómo la obra continúa avanzando a buen ritmo y se encuentra ya en una fase visible de ejecución, con las paredes del nuevo edificio levantadas y en proceso de revestimiento, lo que permite apreciar la futura configuración del centro educativo.

En este contexto, Ballester ha señalado que este proyecto “es una prioridad para este Ayuntamiento porque responde a una necesidad real de las familias ondenses y porque creemos firmemente que la mejor inversión es la que se hace en educación desde la infancia”. Asimismo, ha añadido que “después de años de dejadez, hoy Onda tiene una obra en marcha que va a garantizar unas instalaciones dignas para los más pequeños”.

La alcaldesa visitó el centro junto a responsables educativos para verificar el avance de un proyecto clave para las familias ondenses / MEDITERRÁNEO

Un nuevo Sambori

La nueva Escuela Infantil Sambori sustituirá por completo al antiguo edificio, construido en 1982, que presentaba importantes deficiencias estructurales y de adaptación normativa. El nuevo centro se está levantando en la misma parcela de la calle Maestro Giner y se desarrollará en una sola planta, con una distribución en forma de “L” que permitirá que todas las aulas estén directamente conectadas con los patios exteriores.

El proyecto contempla nueve aulas para niños de 0 a 3 años, comedor, espacios polivalentes, áreas administrativas, patios seguros y zonas ajardinadas, así como accesibilidad total y criterios de eficiencia energética, creando un entorno moderno y funcional pensado para el aprendizaje temprano y el bienestar del alumnado. La actuación cuenta con una inversión de más de 2,7 millones de euros financiados por la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant.

Ballester ha subrayado que este nuevo Sambori “es una muestra clara de cómo este equipo de gobierno convierte las inversiones en mejoras reales para la vida de las personas, priorizando a las familias y a los niños desde la primera etapa educativa”.

Mientras continúan los trabajos, el alumnado de la Escuela Infantil Sambori sigue su actividad con normalidad en las aulas provisionales habilitadas en la plaza 8 de Marzo, que cumplen con todas las condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad.