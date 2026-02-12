Nueva pasarela y reordenación de accesos en Torre la Sal: Costas acondiciona la playa de Cabanes tras el último temporal

Costas ha iniciado esta semana los trabajos de mejora y acondicionamiento de la playa de Torre de la Sal. Las intervenciones se centran en la recuperación de espacios degradados, la ordenación de accesos y la mejora de la conectividad y la seguridad peatonal.

Las tareas que ejecuta el Ministerio para la Transición Ecológica incluyen la limpieza y desbroce de zonas verdes y franjas de paso, así como la naturalización de un espacio situado en el sur del poblado marítimo que hasta ahora se utilizaba como zona de estacionamiento. En materia de accesibilidad, están ejecutando una nueva pasarela elevada perpendicular a la costa en la zona sur para mejorar la conexión desde el corredor-pasarela hasta la playa.

También llevan a cabo trabajos de reposición de pasarelas y de vallas, incluyendo la instalación de talanqueras de madera y delimitaciones para ordenar el tráfico de peatones, así como la reparación de tramos deteriorados.

Demolición de pequeñas estructuras

El proyecto contempla, además, la conexión peatonal entre los extremos norte y sur del poblado marítimo por la fachada posterior, con el desbroce de un paso de cuatro metros de anchura y la mejora de la superficie. También se incluye la demolición de pequeñas estructuras de obra y de una solera de hormigón, así como la instalación de barandilla en el puente de acceso a la rotonda-pérgola de madera situada en el sur de la torre, la restauración de mobiliario existente y la poda de tamarix de gran porte.

Las actuaciones incluyen el acondicionamiento del nuevo aparcamiento con el retranqueo y reorganización de plazas, incluidas las adaptadas.

"Actuación técnica importante"

La alcaldesa, Virginia Martí, ha señalado que “se trata de una actuación técnica importante que permite recuperar espacios degradados, ordenar los accesos y mejorar la seguridad y la integración ambiental de Torre de la Sal, con el objetivo de proteger nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, el concejal de Playas, David Casanova, ha subrayado que “estas actuaciones se suman a los trabajos que está ejecutando el Ayuntamiento con fondos propios después de los efectos del último temporal”. “Estamos interviniendo para devolver la playa a la normalidad después de la borrasca Harry y reforzar la zona con infraestructuras naturales que ayuden a frenar la regresión del litoral”, añade Casanova.