Nules avanza en la modernización de su archivo municipal

El Ayuntamiento de Nules ha sido beneficiario de una subvención destinada a la digitalización, restauración y mejora de archivos municipales en la Comunitat Valenciana, gracias a la convocatoria de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. La localidad recibirá el 100% de lo solicitado, un total de 2.003,58 euros, que se destinarán a la adquisición de mobiliario y dos deshumidificadores para su nuevo archivo municipal.

El archivo se instalará en la antigua oficina de recaudación provincial, ubicada en la Calle Virgen de la Soledad, un espacio cedido recientemente por la Diputación Provincial de Castellón. Esta cesión permitirá al Ayuntamiento reconvertir el inmueble en un archivo municipal funcional, respondiendo a la necesidad de espacio para albergar la documentación histórica y municipal de Nules.

El concejal de Archivos, Guillermo Latorre, destaca que “en los últimos seis años hemos conseguido cinco subvenciones para archivos por un valor superior a 20.000 euros. Nuestro objetivo no es solo administrar correctamente, sino aprovechar estas oportunidades para mejorar nuestro municipio a coste cero”.

Con esta inversión, Nules continúa su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y la modernización de sus instalaciones municipales, asegurando que la documentación esté correctamente almacenada y accesible para la ciudadanía.