Reciben otra ayuda
Nules avanza en la modernización de su archivo municipal
El Ayuntamiento ha sido beneficiario de una subvención de la Generalitat
El Ayuntamiento de Nules ha sido beneficiario de una subvención destinada a la digitalización, restauración y mejora de archivos municipales en la Comunitat Valenciana, gracias a la convocatoria de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. La localidad recibirá el 100% de lo solicitado, un total de 2.003,58 euros, que se destinarán a la adquisición de mobiliario y dos deshumidificadores para su nuevo archivo municipal.
El archivo se instalará en la antigua oficina de recaudación provincial, ubicada en la Calle Virgen de la Soledad, un espacio cedido recientemente por la Diputación Provincial de Castellón. Esta cesión permitirá al Ayuntamiento reconvertir el inmueble en un archivo municipal funcional, respondiendo a la necesidad de espacio para albergar la documentación histórica y municipal de Nules.
El concejal de Archivos, Guillermo Latorre, destaca que “en los últimos seis años hemos conseguido cinco subvenciones para archivos por un valor superior a 20.000 euros. Nuestro objetivo no es solo administrar correctamente, sino aprovechar estas oportunidades para mejorar nuestro municipio a coste cero”.
Con esta inversión, Nules continúa su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y la modernización de sus instalaciones municipales, asegurando que la documentación esté correctamente almacenada y accesible para la ciudadanía.
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes
- De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- Chicote graba un programa de televisión en Peñíscola
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat