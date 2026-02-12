No despejan la incógnita
Vinaròs se enfunda el pijama por el Carnaval y deja en el aire el desfile del sábado
La decisión sobre si se desfila o no, se tomará el mismo sábado por la mañana y el domingo se espera poder salir con normalidad
La programación del Carnaval de Vinaròs de este fin de semana estará marcada por la evolución de la previsión meteorológica. La organización ha informado este jueves por la noche, tras reuniones con el Ayuntamiento a mediodía y con las comparsas por la tarde, de que tanto el desfile del sábado como el del domingo permanecen pendientes del tiempo, aunque en principio la jornada dominical se presenta más favorable.
Este viernes, las casetas podrán abrir en su horario habitual de 19.00 a 00.00 horas. No obstante, a partir de la medianoche está prevista la activación de la alerta naranja, lo que obligaría al cierre del recinto. En caso de que la alerta descienda a nivel amarillo, se podría continuar con la actividad durante la noche.
En cuanto al sábado, la decisión sobre el desfile se tomará entre las 10.00 y las 12.00 de la mañana. La previsión actual apunta a que no se podrá ni desfilar ni abrir las casetas, aunque la confirmación definitiva se realizará el mismo día, a la espera de una posible mejoría en las condiciones meteorológicas.
Cara al domingo, si no se producen cambios en las previsiones, el desfile se celebrará con normalidad. Las estimaciones indican que el tiempo será más benevolente, lo que permitiría a comparsas y participantes salir a la calle “con muchísimas ganas” tras un fin de semana condicionado por el clima.
Programación oficial del Carnaval de Vinaròs 2026: Todos los actos
Gran Noche del Pijama
De momento, el Carnaval de Vinaròs ha vuelto a demostrar este jueves su capacidad para sorprender con la celebración de la Gran Noche del Pijama 2026. La ciudad ha cambiado el atuendo habitual por batas, camisones, zapatillas y antifaces en una velada donde la comodidad y la originalidad han marcado la pauta. El recinto carnavalero se ha transformado en un auténtico desfile nocturno de ropa de dormir.
La jornada ha arrancado este jueves con una clara apuesta por el público infantil. En primer lugar, el Carnaval ha hecho su primera parada en el colegio Divina Providencia, dando inicio a una mañana repleta de desfiles escolares. Luego, el alumnado del Sanse ha tomado las calles próximas a su centro, y más tarde, los estudiantes del Jaume I han llenado la calle Joan Fuster de música, color y creatividad.
El Carnaval también ha mostrado su vertiente más social. Durante la mañana, las comitivas visitaron el Centro de Día Baix Maestrat (AFA) y el Centro de Día La Onada, compartiendo la alegría de estas fechas con las personas mayores y el personal de ambos centros.
Cambios en el desfile infantil del viernes
La agenda continuará este viernes con el desfile infantil, que adelantará una hora su inicio (ahora será a las 16.30 horas) por la previsión meteorológica. El recorrido pasará por la plaza Parroquial, la calle San Cristóbal, la plaza Tres Reyes, la calle San Gregorio y la avenida Jaime I, hasta concluir en el recinto del Carnaval. A su llegada, los niños y niñas disfrutarán de una chocolatada, en un desfile en el que también se invita a familiares y acompañantes a sumarse disfrazados.
