Alcalà de Xivert pospone su Carnaval al fin de semana del 20 al 22 de febrero

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha informado este viernes, que ante la alerta roja por fuerte viento en toda la provincia de Castellón, aplaza su Carnaval 2026 previsto para este fin de semana y lo traslada al siguiente. Y es que se esperan rachas de viento de podrían superar los 130 kilómetros por hora y hay «peligro extraordinario» a partir de las 00.00 horas de esta próximos madrugada.

Por tal motivo, se ha decidido aplazar todos los actos de Carnaval programados desde este momento en Alcalà y se acuerda trasladarlos al fin de semana siguiente (20-22 de febrero) y, al mismo tiempo, posponer el Carnaval de Alcossebre al siguiente (27 febrero-1 marzo).

Además, se lanza una recomendación a los vecinos de este municipio ante el mal tiempo que se avecina, como no transitar por parques, zonas arboladas o con elementos que pudieran desprenderse, ni hacer ningún tipo de fuego al aire libre; en los domicilios, retirar o asegurar macetas, objetos, toldos y persianas exteriores que puedan desprenderse; cerrar bien puertas y ventanas para evitar roturas de cristales, y en establecimientos comerciales, recoge o asegura mesas y sillas situadas en la vía pública.