L'Alcora aplaza su Mig Any Fester y su Carnaval y mueve la jornada al sábado 28

El Ayuntamiento de l'Alcora ha informado este viernes, que ante la alerta roja prevista para este sábado, ha aplazado la celebración del Mig Any Fester y el Carnaval, y la traslada al sábado 28 de febrero.

Una decisión que el alcalde, Samuel Falomir, explica que han tomado "por responsabilidad, seguridad y precaución" y cree que es "una buena fecha" para celebrar ambos eventos.

Ante este cambio, se abre un nuevo plazo para la gestión de los tiques:

🎫 Compra de nuevos tiques

Todas las personas que quieran asistir y todavía no tengan su tique podrán adquirirlo el próximo miércoles 18 de febrero.

Día: Miércoles 18 de febrero.

Horario: De 18.30 a 20.00 horas.

Lugar: Ayuntamiento.

💸 Devoluciones

Aquellas personas que ya compraron el tique y no puedan asistir en la nueva fecha (28 de febrero) podrán solicitar la devolución del importe.

Día: Miércoles 18 de febrero.

Horario: De 18.30 a 20.00 horas.

Lugar: Ayuntamiento.

Ya había 800 apuntados

Ya habían 800 personas que se habían apuntado a la paella monumental que se tenía que realizar en el recinto festivo de la Pista Jardín, disfrutando además dicha jornada antes de la comida de la xaranga Una i Monanem, que recorrerá el trayecto desde la plaza España hasta la Pista Jardín, llenando las calles de música y ambiente festivo y tras la paella de la orquesta Los Indios y la instalación de un videomatón, tras la orquesta con la música de la sesión de DJ Ocultas y, ya a las 00.00 horas, la fiesta hubiera culminado con el Macrofestival Bandalay, con temática de Carnaval.

Carnaval infantil

El Carnaval Infantil se realizará el sábado 21 de febrero con su espacio dedicado al público infantil, comenzando la actividad a las 17.00 horas con la concentración en la plaza España. A las 17.30 horas, se iniciará una desfilada de animación a cargo de On! Dance hasta la plaza del Ayuntamiento.

A las 18.00 horas, la tarde continuará con el concierto del grupo Canta Canalla en la plaza del Ayuntamiento. Además, habrá chocolatada y Mandarina Fotomatón, completando la jornada.