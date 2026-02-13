Almassora llevará la alta cocina al mercado municipal

El Ayuntamiento de Almassora ha presentado este viernes las Jornadas Gastronómicas del Mercat Municipal, una iniciativa que convertirá este espacio emblemático en el epicentro de la alta cocina en Almassora durante los meses de febrero, marzo y abril. El objetivo es claro: poner en valor el producto de proximidad, dinamizar las compras y reforzar el papel del mercado como motor económico y social del municipio.

La concejala de Comercio y Mercados, Silvana Rovira, junto al responsable de Crea Gastronomía, Javier Navarro, ha dado a conocer una programación que reunirá a reconocidos chefs y profesionales de la panadería en diferentes showcookings abiertos al público.

Entre los protagonistas destacan la chef almassorina Palmira Soler (21 de febrero), que regenta un exitoso restaurante en Valladolid; el panadero y repostero local Juan Adsuara (21 de marzo); y Pedro Salas, del restaurante Arre de Castelló (25 de abril). Todos ellos elaborarán sus propuestas utilizando productos frescos del Mercat Municipal de Almassora, demostrando la calidad y variedad de los puestos locales.

Durante cada jornada, con un aforo limitado a 40 plazas, los asistentes podrán disfrutar de la elaboración y degustación de dos platos y un postre preparados en directo. Además, la programación incluye la elaboración de la tradicional Mona de Pascua, a cargo del maestro pastelero Juan Miralles, así como un taller infantil de gastronomía para acercar la cocina a los más pequeños.

Según ha destacado Rovira, estas jornadas suponen “una oportunidad única para acercar la alta cocina al corazón de nuestro municipio”, mientras que Navarro ha subrayado que la iniciativa permite al público conocer de primera mano “la excelencia de los productos del mercado y el trabajo de grandes profesionales”.

Los showcookings son gratuitos, pero requieren inscripción previa. Las personas interesadas pueden apuntarse presencialmente en el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Almassora o de forma online a través del formulario habilitado en la plataforma oficial.

Con esta propuesta, Almassora refuerza el atractivo del Mercat Municipal, apostando por la gastronomía como herramienta de dinamización comercial y promoción del comercio local.