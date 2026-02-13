Benicàssim forma en IA a los emprendedores
El objetivo es mejorar la toma de decisiones, aumentar la competitividad, optimizar el tiempo y los recursos y fomentar la innovación
Benicàssim Activa abre plazo para sumar nuevo talento local a sus formaciones que este año incorpora la Inteligencia Artificial (IA) en su programación formativa para emprendedores con el objetivo de mejorar la toma de decisiones, aumentar la competitividad, optimizar el tiempo y los recursos y fomentar la innovación.
La octava edición de Benicàssim Activa “integra la IA en la formación emprendedora, prepara a los emprendedores para crear negocios más eficientes, innovadores y sostenibles en un entorno cada vez más digital y competitivo, dentro del entorno que supone el vivero de ideas emprendedoras del Ayuntamiento de Benicàssim, en el que, monitorizados por expertos, aprenden a desenvolverse en el mundo empresarial”.
El periodo de inscripciones de esta nueva edición será hasta 16 de marzo. El jurado de Benicàssim Activa compuesto por personal del departamento de Promoción Económica de la Diputación de Castellón, del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI), de la Cámara de Comercio de Castellón, del Parque Tecnológico de la Universitat Jaume I (Espaitec), el Área de Emprendimiento del Ayuntamiento de Benicàssim, la Asociación de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica en Castellón (Secot) y Coworking Dinamic entidad que gestiona el proyecto Benicàssim Activa valorarán las propuestas presentadas para elegir los seis proyectos que llevarán a cabo el programa de formación.
“El programa Benicàssim Activa impulsa la creación de nuevas iniciativas empresariales en la localidad y busca que toda la ciudadanía participe y se contagie del auténtico espíritu emprendedor mediante las actividades previstas, que están abiertas a todo el público”, según ha señalado el concejal de Emprendimiento y Empleo, Carlos Martínez.
Los seis proyectos finalistas accederán a una formación especializada mediante un programa que proporciona a los emprendedores las herramientas necesarias para desarrollar y consolidar sus modelos de negocio en Benicàssim, que comenzará a mediados de abril y se alargará durante 7 meses.
