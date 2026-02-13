Benicàssim suspende el desfile del Carnaval

El Ayuntamiento de Benicàssim ha suspendido el desfile de Carnaval previsto para este sábado 14 de febrero ante la activación de la alerta naranja, que posteriormente ha derivado en roja, por fuertes vientos emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La decisión afecta también al resto de actividades al aire libre programadas durante la jornada.

El consistorio ha adoptado esta medida de carácter preventivo ante la previsión de rachas intensas de viento que podrían comprometer la seguridad de vecinos y visitantes. La cancelación incluye las actividades deportivas al aire libre y el Circuito de Invierno de Vóley Playa, así como cualquier evento previsto en espacios abiertos.

Además, el Ayuntamiento ha decretado el cierre de parques municipales, jardines y el cementerio, y ha prohibido la instalación de elementos temporales como castillos hinchables. También queda terminantemente prohibido hacer fuego, lo que afecta a quemas agrícolas, uso de paelleros, barbacoas y fuegos artificiales en zonas próximas a áreas forestales.

Desde el Ayuntamiento se recomienda extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones oficiales. Las autoridades aconsejan evitar desplazamientos y estancias innecesarias en el exterior, así como asegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas para prevenir desprendimientos.

También se pide no transitar por zonas arboladas, próximas a elementos susceptibles de caída ni por el paseo marítimo mientras se mantenga la alerta. En caso de emergencia, los ciudadanos deben llamar al teléfono 112.

El consistorio solicita a la población que comparta la información oficial para contribuir a la prevención y garantizar la seguridad colectiva ante este episodio de fuertes vientos.