Betxí presenta la primera Comunidad Energética Local y estudia ampliar el proyecto

El salón de Rural Nostra en Betxí acogió este jueves una jornada de presentación de la primera Comunidad Energética de la localidad, un proyecto que ya está en funcionamiento y que ha tenido una muy buena acogida entre la ciudadanía. La iniciativa cuenta actualmente con 29 participantes y una lista de espera de personas interesadas, lo que ha abierto la puerta a estudiar una posible ampliación con nuevas plazas y más cubiertas municipales. El acto contó con la intervención de la alcaldesa de Betxí, Carla Nebot; y de Juan Sacri, presidente de Sapiens Energía, quienes explicaron el funcionamiento del modelo y sus beneficios.

La alcaldesa destacó que “este proyecto nos permite avanzar hacia un modelo energético más sostenible y participativo, donde la ciudadanía tiene un papel activo”. Y añadió que “la buena respuesta inicial nos anima a seguir trabajando para ampliar el proyecto y facilitar el acceso a la energía renovable a más vecinos y vecinas”.

La Comunidad Energética de Betxí funciona mediante una instalación de placas fotovoltaicas ubicada en una cubierta municipal del CEIP Cervantes-Dualde, cedida por el Ayuntamiento. La energía generada se reparte entre las personas participantes, que pueden acceder a energía solar sin necesidad de disponer de placas propias en sus viviendas. El modelo permite reducir el coste de la electricidad y se basa en una gestión colectiva, en la que las personas socias deciden sobre el reparto del recurso y los aspectos económicos.

Taller formativo

En este sentido, la jornada incluyó también un taller bajo el título Cómo optimizar el autoconsumo, en el que se ofrecieron recomendaciones prácticas para hacer un uso más eficiente y consciente de la energía, resolviendo dudas tanto de las personas que ya forman parte de la comunidad como de aquellas que desean sumarse.

Con esta iniciativa, Betxí consolida su apuesta por la energía limpia de proximidad y la soberanía energética, impulsando un proyecto con impacto ambiental, económico y social en el municipio.