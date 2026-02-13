bp confirma que el desmantelamiento de la plataforma marina del Serrallo empezará este 2026

La plataforma marina del Serrallo tiene los días contados. Bp confirmó este jueves a Mediterráneo que los trabajos de desmantelamiento de la plataforma petrolera ubicada frente a la costa de Almassora, comenzarán a lo largo de este 2026. La compañía explicó que el pasado 3 de febrero recibió la última aprobación necesaria del proyecto y la autorización oficial para iniciar las obras. "bp ha trabajado de forma constante en el proyecto de la retirada definitiva de la isla de amarre con las diferentes administraciones involucradas, cumpliendo con el proceso legal en los tiempos definidos por las autoridades correspondientes", informaron.

Esta plataforma, fuera de uso desde diciembre de 2012, ha sido un elemento histórico del litoral castellonense, si bien se encontraba en un estado de deterioro. Desde que construyó la refinería del polígono del Serrallo, en 1967, la plataforma marina permitió a bp cargar las materias refinadas durante más de cuatro décadas, convirtiéndose en un símbolo de la actividad industrial de la zona. Con su retirada, el litoral castellonense perderá una de sus referencias más reconocibles, conocida popularmente como la isla.

La plataforma está fuera de uso desde el año 2012. / Javier Navarro Teruel

La relevancia de la plataforma se amplió en diciembre de 2012, cuando bp inauguró unas nuevas instalaciones portuarias en el Puerto de Castellón para sustituir parcialmente su funcionamiento. Tal como publicó Mediterráneo el 2 de diciembre de aquel año: “El buque Maasen, especializado en transporte de carburante y procedente de Algeciras, fue ayer el primero en estrenar las nuevas instalaciones construidas en el Puerto de Castellón por la refinería bp. Unas modernas dársenas, en las que BP Oil ha invertido más de 55 millones de euros y cuyas obras han tardado casi tres años en culminarse”.

La nueva plataforma de descarga representó un cambio importante tanto para bp como para la modernización del Puerto de Castellón, aportando mayor seguridad, reduciendo costes de mantenimiento y aumentando la capacidad para atender barcos de mayor tonelaje. Hasta entonces, el traspaso de mercancías se realizaba en la antigua isla, en aguas externas, mientras que la nueva infraestructura permitía efectuarlo más cerca, en aguas abrigadas, con una solución considerada más ecológica y segura por las autoridades portuarias.

El pasado lunes, 8 de febrero, el pleno del Ayuntamiento de Almassora aprobó una moción presentada por Compromís en la que se reclamaba la retirada de la plataforma y de las líneas submarinas asociadas. La iniciativa recibió el respaldo de todos los grupos municipales, salvo Vox. En la moción, Compromís subrayaba que la infraestructura “continúa degradando la costa y condicionando el futuro ambiental, paisajístico y económico del municipio”. Y recordaron que temporales como la borrasca Gloria arrancaron fragmentos de la plataforma que acabaron en la playa de Almassora.

Ahora, con la reciente autorización, se prevé que los trabajos se inicien este mismo año y se desarrollen conforme a los plazos establecidos por las autoridades.