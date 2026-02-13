Burriana facilita traspasos para salvar los comercios locales

El Ayuntamiento de Burriana ha reforzado su colaboración con el Consorcio Gestor del Pacto Territorial para la Ocupación de los Municipios Cerámicos en Castelló para impulsar el servicio de transmisión de empresas. Esta iniciativa busca evitar el cierre de pequeños comercios y garantizar el relevo generacional en negocios tradicionales del municipio.

La concejala de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha señalado que “el pequeño comercio forma parte de la identidad de Burriana. No podemos permitir que negocios viables cierren por falta de relevo generacional. Con este servicio, nuevas personas emprendedoras pueden continuar actividades consolidadas y con clientela”.

Actualmente, muchos establecimientos tradicionales se enfrentan a la falta de continuidad, ya que los propietarios no encuentran sucesores y sus hijos han optado por otros sectores. Para evitar que desaparezcan negocios con años de trayectoria, el Ayuntamiento y el Consorcio han decidido intensificar la difusión del servicio de transmisión empresarial.

Ayuntamiento y Consorcio han acordado intensificar la promoción del servicio de transmisión empresarial que ofrece el Pacto por el Empleo. / MEDITERRÁNEO

El servicio conecta a propietarios que desean traspasar su negocio con personas interesadas en emprender, ofreciendo asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso. Además, la plataforma nacional del Consorcio permite que los negocios tengan visibilidad más allá del ámbito local, aumentando las oportunidades de relevo.

Fandos añadió: “La colaboración con el Pacto por el Empleo nos permite ofrecer herramientas eficaces a la ciudadanía. Dar la máxima difusión a este servicio es clave para que llegue tanto a quienes quieren traspasar su negocio como a quienes buscan emprender”.