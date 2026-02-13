La central hidroeléctrica que se abre paso en Castellón: 7,3 millones y energía para 4.800 casas

La futura central hidroeléctrica de Arenós, que estará ubicada al pie de la presa del embalse homónimo, toma forma en Montanejos. El proyecto, que fue autorizado por la Generalitat en 2024 como la primera planta de energía hidráulica que se construye en la Comunitat Valenciana en 15 años, entra ahora en una fase clave de las obras, con una inversión que finalmente ascenderá a 7,3 millones de euros en total.

La infraestructura está promovida a partes iguales por la unión temporal de empresas (UTE) formada por la granadina Cuerva (50%) y la valenciana Vielca (50%). Tras empezar las obras en octubre del año pasado, en estos momentos ya han finalizado los trabajos de movimiento de tierras y acondicionamiento del lugar. En los próximos meses, los operarios acometerán la ejecución de las estructuras principales, así como la instalación de los equipos electromecánicos (turbinas, generadores y sistemas eléctricos y de control), pasos previos a la fase de pruebas y a la futura puesta en marcha de la central.

La previsión es que a lo largo de este 2026 se concentre el grueso de los trabajos, que permitirá que el principal pantano de la provincia genere electricidad por primera vez y redunde en beneficio de los habitantes de la zona.

Otra foto de las obras, promovidas al 50% por las empresas Cuerva y Vielca. / Mediterráneo

Potencia de 5,77 megavatios

Según informan desde la empresa promotora, la de Arenós será una minihidroeléctrica diseñada para maximizar el aprovechamiento del recurso hídrico del que dispone la presa, sin incrementar el uso de agua habitual del embalse y con un impacto ambiental reducido, al no generar emisiones directas.

La central contará con una potencia de 5,77 megavatios y una producción anual estimada de 15,8 gigavatios hora (GWh), suficiente para abastecer aproximadamente a 4.800 viviendas de la zona. La instalación tendrá un horizonte de explotación de 40 años, lo que permitirá "reforzar la seguridad energética y la generación renovable de proximidad en el sistema eléctrico", apuntan.

Energía renovable gestionable

Cuando la Generalitat autorizó el proyecto en octubre de 2024, el Consell destacó que se trataba de la primera central hidráulica que se ponía en marcha en la Comunitat en tres lustros, subrayando que este tipo de tecnología aporta flexibilidad y estabilidad al sistema eléctrico, además de diversificar el mix energético valenciano.

El proyecto contempla la instalación de dos turbinas que funcionarán adaptadas al régimen habitual del embalse: una operará en condiciones normales de riego y la otra aprovechará los momentos de descarga de caudal ecológico, sin consumir más agua de la que ya se utiliza en la gestión ordinaria del pantano.

Desde Cuerva, compañía energética con más de 85 años de trayectoria, remarcan el valor estratégico de este tipo de instalaciones. “Las minicentrales hidroeléctricas fueron clave para electrificar entornos rurales en el pasado. Hoy vuelven a demostrar su valor en el sistema energético actual: aportan generación renovable gestionable, estabilidad y un aprovechamiento responsable de los recursos existentes”, señala el responsable de obra del proyecto, Samuel Guarnido.

Con esta nueva infraestructura, la compañía granadina consolidará una cartera de nueve centrales hidroeléctricas en España y Latinoamérica.