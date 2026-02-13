Compromís ofrece sus votos para aprobar el presupuesto de Almenara a cambio de un giro en las políticas de vivienda

Compromís per Almenara ha anunciado su disposición a llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno (PSPV-PSOE) para los presupuestos de 2026, condicionándolo a un programa político claro basado en políticas de vivienda, urbanismo consciente, servicios públicos y lucha contra el cambio climático. La formación pone sobre la mesa un planteamiento estratégico que va más allá de medidas puntuales y que entiende los presupuestos como una herramienta de transformación del modelo de pueblo.

Hay que recordar que los socialistas gobiernan en minoría (con seis concejales), por lo que necesitan el apoyo o la abstención de la coalición valencianista para sacar sus cuentas adelante. La mayoría en el Ayuntamiento está en siete ediles.

“El presupuesto no son solo números: son modelo de pueblo, prioridades políticas y dirección estratégica”, ha afirmado el portavoz local de Compromís, Quique Castelló, quien ha remarcado que su propuesta consiste en “ofrecer estabilidad, gobernabilidad y proyecto de futuro”.

"Agenda transversal y social"

“Una de nuestras prioridades es garantizar la limpieza en las calles y el mantenimiento básico del pueblo”, ha explicado Castelló. Según ha señalado, Compromís no plantea “ningún capricho político”, sino una “agenda de municipio, transversal, social y viable”. En este marco, la formación ha liderado la oposición para incorporar a los presupuestos medidas como la inclusión del IBI industrial, la bonificación del IBI a familias numerosas, la creación de tasas medioambientales y la constitución de una comisión de fiestas.

Aun así, el portavoz ha advertido del riesgo de que algunos órganos participativos queden vacíos de contenido, recordando que “esperamos que la comisión de fiestas no corra la misma suerte que el Consejo Municipal de Cultura o el Consejo de Participación, que el gobierno de Pérez ha olvidado en el fondo de un cajón”. Para evitarlo, Compromís reclama delegaciones de gobierno en las áreas clave vinculadas a vivienda, urbanismo y medio ambiente.

Castelló ha resumido el enfoque político de la formación con una idea clara: “Primero se decide el qué, después el cómo, y después el cuánto y el quién”. En este sentido, ha recordado que el actual gobierno municipal no tiene mayoría absoluta y que los votos de Compromís pueden ser determinantes: “Yo no quiero bloqueo, quiero estabilidad. Pero la estabilidad tiene que tener contenido político real”.

Finalmente, ha sido contundente sobre el papel que quiere jugar su formación en el futuro político del municipio: “Si mis votos tienen que ser útiles, deben servir para transformar políticas, no para legitimar el continuismo”. Con este posicionamiento, Compromís per Almenara abre la puerta a una negociación presupuestaria que, según la formación, debería servir para definir un nuevo rumbo estratégico para el municipio en los próximos años.