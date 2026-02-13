La Diputación solicita el 2% Cultural para rehabilitar la Hospedería de la Cartuja de Valldecrist de Altura

La Diputación de Castellón ha solicitado el 2% Cultural del Ministerio de Cultura para la rehabilitación de la Hospedería de la Cartuja de Valldecrist en Altura. La institución provincial se ha presentado a la convocatoria del Gobierno de España para obtener financiación que cubra el 75% del presupuesto total, que asciende a 1.850.000 euros, con una subvención solicitada de 1.387.500 euros mientras la aportación de la Diputación Provincial de Castellón es de 462.500 euros, correspondiente al 25% del total de la actuación en el ejercicio de 2027.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que desde la Diputación se invierte en la puesta en valor de la riqueza patrimonial pero que es necesaria la implicación y ayuda del Gobierno para poder llevar a cabo la rehabilitación y recuperar la vida del conjunto monumental.

Y ha resaltado la importancia de rehabilitar la hospedería para poner en valor el espacio y con la actuación objeto de la subvención solicitada se pretende dotar a la Cartuja de Valldecrist de un Centro de Visitantes desde el cual se potencie la sostenibilidad económica del monasterio, se dinamice la visita al mismo y se asegure la dotación de servicios turísticos, culturales y educativos. Barrachina ha subrayado que desde la institución provincial se trabaja para mantener el patrimonio de Castellón en las mejores condiciones posibles ya que es un importante recurso cultural y turístico, un dinamizador del territorio y un motor de desarrollo económico en toda la provincia.

Fundación en 1385

Los documentos históricos sitúan la fundación de la Cartuja de Valldecrist en el año 1385 y fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría de monumento el 12 de enero de 2007. Los sucesivos proyectos de consolidación y reconstrucción del espacio arquitectónico, las investigaciones y trabajos especializados y la actividad cultural en torno a la Cartuja de Valldecrist se han sucedido en la última década manteniéndose vivo el interés de uno de los monumentos más importantes del patrimonio histórico-artístico valenciano.

Desde los años noventa y hasta la primera década del siglo XXI se han realizado en el conjunto arquitectónico distintas actuaciones, campañas arqueológicas, consolidación y reconstrucción de distintas estructuras y cubiertas y la recuperación y limpieza de algunos espacios. En 2019 se llevó a cabo la redacción del Plan Director de la Cartuja de Valldecrist, herramienta básica para la gestión del proceso de recuperación, rehabilitación y puesta en valor de este conjunto, siendo respetuoso con sus valores arquitectónicos y artísticos, atento a la relevancia de su historia, pero además coherente con todas sus necesidades funcionales futuras.

La visibilidad y repercusión que ha conseguido Valldecrist por la realización de actividades culturales de primer orden en sus ruinas y por la redacción del Plan Director hacen que sea conveniente y oportuna la actuación en el conjunto arquitectónico para dotarlo de las condiciones mínimas que precisan este tipo de espacios patrimoniales para su sostenibilidad económica, cultural y social.

Marta Barrachina ha incidido en que el patrimonio es un pilar fundamental de la cultura, reflejo de la historia, y que las administraciones deben implicarse en la conservación de todos los elementos que lo forman, un compromiso que se refleja en el presupuesto provincial del presente ejercicio donde, según el diputado de Patrimonio Ximo Llopis, se ha establecido una primera partida de 345.000 euros destinada a restaurar la cubierta en su totalidad y mejorar la reparación y consolidación de fachadas y forjados, destacando que la hospedería es propiedad de la Diputación de Castellón y es un elemento singular que desde la institución provincial se seguirá trabajando por proteger y preservar.