L’Alcora llora la pérdida del empresario Emilio Carnicer Grangel, referente de la cerámica local

Ha fallecido a los 81 años, tras una larga enfermedad, el admirado y estimado empresario alcorino Emilio Carnicer Grangel.

Su trayectoria profesional constituye una parte esencial de la historia reciente de la cerámica en l’Alcora. Inició su andadura en el transporte cerámico durante las décadas de los años 70 y 80 junto a su hermano Paco. Posteriormente, ambos emprendieron caminos empresariales distintos: Paco fundó la empresa Ibero Alcorense, mientras que Emilio, tras formar parte durante algunos años de una pequeña sociedad con otros empresarios, dio el paso definitivo al fundar en 1993 la firma Emigres, en las instalaciones que anteriormente ocuparon Azulejos El Norte.

Junto a sus hijos, la empresa familiar logró consolidarse como un referente en la fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos. Bajo su impulso, la compañía experimentó un importante crecimiento, incorporando históricas azulejeras como Safont, La A y Sanchis, fortaleciendo así el tejido industrial cerámico de la localidad.

Más allá del ámbito estrictamente empresarial, Emilio Carnicer promovió junto a sus hijos Óscar y Jorge un ambicioso proyecto cultural y artístico: el Taller de Cerámica Artística “Alcora la Ilustre Cerámica”, creado el 1 de mayo de 2016. Esta iniciativa privada, sin ánimo de lucro, se ha convertido en una de las más relevantes de la provincia de Castellón, dedicada a recuperar y poner en valor la tradición cerámica alcorina y a sus grandes pintores. Entre sus hitos destacan la creación del plato de cerámica artística más grande del mundo y la imponente bola del mundo de cerámica, presentada en el Museo Nacional de Cerámica “González Martí” de Valencia con motivo de la exposición “Travesía infinita”, que alcanzó cifras récord de visitantes.

El objetivo del proyecto ha sido siempre rendir homenaje a la tradición del siglo XVIII y a la histórica Real Fábrica de Loza y Porcelana de Alcora, fundada en 1727 por el noveno Conde de Aranda, considerada la primera gran industria española dedicada a la cerámica artística y referente internacional en su época dorada.

En el ámbito personal, Emilio Carnicer estuvo siempre acompañado por su esposa, Aurora Montolio Barreda. En su honor, sus hijos crearon la ganadería de toros bravos La Jotera, en tierras castellonenses, tras adquirir en marzo de 2021 los animales de la ganadería Herederos de Jacinto Ortega, de Jaén. El nombre rinde homenaje a Aurora, natural de Mosqueruela (Teruel), gran amante de la jota y vinculada desde joven al cuidado del ganado bravo en una masía de Puertomingalvo.

La figura de Emilio Carnicer deja una profunda huella empresarial, cultural y humana. Su legado, continuado por sus hijos, engrandece el nombre de l’Alcora y de toda la tierra castellonense.

Desde estas líneas, expresamos nuestro más sentido pésame a su esposa, hijos, familiares y seres queridos.

Noticias relacionadas

Descanse en paz.