El Museu del Joguet de Almassora roza los 4.000 visitantes y afianza su tirón cultural

Hay datos que explican mejor que ningún discurso el pulso cultural de un municipio. El del Museu del Joguet d’Almassora es uno de ellos. El espacio recibió 3.734 visitantes durante 2025, una cifra que roza ya los 4.000 y que lo consolida como uno de los espacios culturales con mayor proyección de la localidad.

Ubicado en el Mercado Central, el museo se ha convertido en un punto de referencia para familias, centros educativos y asociaciones, así como para visitantes procedentes de otras localidades de la Plana. Lejos de ser un espacio estático, el Museu del Joguet ofrece un recorrido por más de un siglo de historia a través de piezas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, un valor emocional y educativo que explica su creciente atractivo.

A lo largo del año pasado, este interés se ha visto reforzado con propuestas como la exposición temporal Casa de los Reyes de Oriente, que ha permanecido abierta hasta el pasado 10 de enero de 2026. Desde el Museo del Juguete de Almassora y la Asociación de Antigüedades Arenós Agut han querido agradecer públicamente la respuesta de todas las personas, familias, centros educativos, escuelas infantiles, asociaciones y responsables públicos que han visitado tanto esta muestra como el museo a lo largo del año.

Lugar de encuentro intergeneracional

El balance de visitas confirma que el Museu del Joguet no es solo un espacio expositivo, sino también un lugar de encuentro intergeneracional, donde conviven la nostalgia de los adultos y la curiosidad de los más pequeños. Un recurso cultural vivo que suma identidad, memoria y actividad social a la oferta cultural de Almassora.

Cabe recordar que el museo mantiene sus puertas abiertas los miércoles, viernes y sábados, en horario de 10.00 a 13.30 horas, invitando a vecinos y visitantes a descubrir —o redescubrir— una parte esencial de nuestra historia.