Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuda 200 €Familia de SoniaDirecto temporal viento CastellónNeonazis CastellónCalçotada en CastellónConciertos Magdalena 2026
instagramlinkedin

Efectos de la alerta roja

Orpesa traslada su Carnaval del sábado al domingo: la programación actualizada

El acto central de la jornada será el desfile de disfraces por las calles, que ahora tendrá lugar el domingo a las 17.30 horas

Foto de archivo de un grupo disfrazado en el Carnaval de Orpesa.

Foto de archivo de un grupo disfrazado en el Carnaval de Orpesa. / Mediterráneo

Darío Pitarch

Orpesa

Ante la alerta roja prevista para este sábado por fuertes vientos, el Ayuntamiento de Orpesa ha anunciado que traslada su fiesta del Carnaval, prevista para este sábado, al domingo.

El principal cambio en la programación es que ahora queda suspendida la discomóvil.

Noticias relacionadas y más

Así queda la programación actualizada tras la variación de fechas.

Programación actualizada del Carnaval de Orpesa.

Programación actualizada del Carnaval de Orpesa. / Mediterráneo

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents