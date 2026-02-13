ÚLTIMA HORA
Efectos de la alerta roja
Orpesa traslada su Carnaval del sábado al domingo: la programación actualizada
El acto central de la jornada será el desfile de disfraces por las calles, que ahora tendrá lugar el domingo a las 17.30 horas
Orpesa
Ante la alerta roja prevista para este sábado por fuertes vientos, el Ayuntamiento de Orpesa ha anunciado que traslada su fiesta del Carnaval, prevista para este sábado, al domingo.
El principal cambio en la programación es que ahora queda suspendida la discomóvil.
Así queda la programación actualizada tras la variación de fechas.
