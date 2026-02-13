Orpesa traslada su Carnaval del sábado al domingo: la programación actualizada

Ante la alerta roja prevista para este sábado por fuertes vientos, el Ayuntamiento de Orpesa ha anunciado que traslada su fiesta del Carnaval, prevista para este sábado, al domingo.

El principal cambio en la programación es que ahora queda suspendida la discomóvil.

Así queda la programación actualizada tras la variación de fechas.