El pabellón de Onda se transforma en una gran aula de emociones por el Carnaval Escolar

El Ayuntamiento de Onda ha celebrado este viernes por la tarde una nueva edición del Carnaval Escolar, una cita que ha reunido a centenares de niños y niñas para disfrutar de una jornada lúdica pensada para educar en valores a través del juego, la creatividad y la convivencia.

Gran ambiente en el pabellón Víctor Cabedo. / Mediterráneo

Con las emociones como hilo conductor, el carnestoltes ha transformado el recinto deportivo en un gran espacio participativo, donde los más pequeños han recorrido distintos rincones temáticos diseñados para trabajar sentimientos como la alegría, la empatía o la autoestima mediante dinámicas adaptadas a cada edad.

La concejala de Educación, María Ojeda, ha destacado que el carnestoltes “es una oportunidad para que los niños y niñas disfruten mientras aprenden a reconocer y expresar sus emociones en un entorno positivo y educativo, fomentando valores tan importantes como el respeto, la convivencia y la inteligencia emocional”.

Actividades para todas las edades

El evento ha mantenido la estructura organizativa de ediciones anteriores, con una distribución por zonas que ha permitido una participación cómoda, fluida y segura para escolares y familias.

Entre las propuestas, los asistentes han disfrutado de espacios dedicados a las emociones, pintacaras, globoflexia, talleres creativos, juegos de mesa, photocall interactivo y actividades colectivas dirigidas, además de dinámicas deportivas y gymkanas de habilidad pensadas para los niños y niñas de mayor edad.

La alcaldesa, Carmina Ballester, repartiendo chocolate. / Mediterráneo

Educación emocional

Desde el Ayuntamiento de Onda se continúa apostando por iniciativas que combinan el ocio infantil con contenidos educativos, utilizando el juego como herramienta para reforzar el desarrollo emocional, la socialización y el bienestar de los más pequeños.

La jornada ha concluido con un momento muy especial para todos los participantes, con chocolate caliente y panquemados que han puesto el broche dulce a una tarde familiar y muy colorida.