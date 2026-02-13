Jaulas para frenar la plaga de palomas en un pueblo de Castellón: capturan 62 en un mes

Jaulas contra la plaga de palomas. El Ayuntamiento de Cabanes ha activado un plan específico para controlar la proliferación de estas aves en el núcleo urbano, una situación que había comenzado a generar problemas de salubridad y molestias entre el vecindario. Como primera medida, el consistorio ha instalado dos jaulas trampa en puntos estratégicos del municipio, con las que solo durante el mes de enero han capturado 62 ejemplares.

El objetivo de esta intervención es reducir la sobrepoblación de estos animales hasta niveles que no supongan riesgos sanitarios ni deterioro del entorno urbano. Según ha explicado la alcaldesa, Virginia Martí, “la problemática de las palomas requiere medidas de control ante su progresivo aumento. Queremos mitigar los problemas asociados a su presencia y recuperar un entorno limpio, seguro y agradable”.

Molestias por los excrementos

Desde el Ayuntamiento subrayan que la proliferación de estas aves no solo genera suciedad por la acumulación de excrementos (que afectan especialmente a vecinos y a monumentos históricos), sino que también puede derivar en problemas de salud pública.

El sistema empleado sigue estrictamente la normativa vigente. Las jaulas se colocan en zonas frecuentadas por las palomas y permanecen abiertas durante un tiempo para que las aves se acostumbren a su presencia y al cebo. Una vez se comprueba que han consumido el alimento, se activa el mecanismo de cierre. Todo el proceso se realiza de forma controlada para asegurar que únicamente se capturen las especies objetivo, evitando afectar a otras aves.

El plan continuará en las próximas semanas con el mantenimiento y supervisión de las trampas, dentro de una estrategia municipal que busca mantener bajo control la población de coloms en el casco urbano.