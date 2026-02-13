Un pueblo de Castellón se prepara para la invasión zombie este fin de semana

Un municipio de Castellón no dormirá este sábado 14 de febrero. Cuando el reloj marque las 23.00 horas, sus calles dejarán de respirar pura tranquilidad para transformarse en un escenario postapocalíptico tomado por hordas de muertos vivientes.

La localidad que pertenece a la comarca del Alto Mijares acogerá una nueva edición de Zombie Zone, un evento de ocio inmersivo que propone a los participantes sobrevivir durante cuatro horas —hasta las 3.00 horas— en un mundo donde la infección ha ganado y ya no queda esperanza de salvar a la humanidad.

Cartel del evento en Argelita / Zombie Zone

¿En qué consiste?

El planteamiento es sencillo, pero exigente: los jugadores, caracterizados como supervivientes, deberán completar misiones, interactuar con personajes repartidos por diferentes localizaciones y colaborar —o competir— con otros participantes para lograr acceder a un supuesto refugio seguro antes de que se agote el tiempo.

La ambientación sitúa la acción cincuenta años después del inicio del brote zombie. En ese contexto, cada decisión puede marcar la diferencia. La organización ha diseñado distintos escenarios y escenas dentro del municipio, con actores que encarnan papeles clave en la trama y que guiarán el desarrollo de la partida.

Si un superviviente es capturado, la experiencia no termina: pasa automáticamente al bando zombie y se convierte en perseguidor del resto de jugadores, reforzando así la dinámica del evento.

Experiencias de rol en vivo

Zombie Zone se enmarca dentro del auge de las experiencias de rol en vivo y ocio alternativo que han ido ganando seguidores en la provincia. Durante una noche, Argelita dejará atrás la rutina para sumergirse en una historia de tensión, estrategia y supervivencia.