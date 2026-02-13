Los 5 pueblos de Castellón que arrasan en búsquedas: del relax termal a castillos de película

¿Estás organizando una escapada por la provincia de Castellón y no sabes por dónde empezar? Hay destinos que no solo enamoran cuando los visitas, sino incluso antes. Se trata de los más buscados en la web oficial de Turismo de la Comunitat Valenciana.

Estos son los cinco municipios de Castellón que más interés despiertan online. Naturaleza, playas, pueblos medievales, gastronomía y rincones con historia… Prepárate para descubrir por qué todo el mundo quiere ir.

1. Montanejos: aguas termales y naturaleza en estado puro

Si hay un nombre que se repite una y otra vez en las búsquedas es Montanejos. Y no es casualidad. Este municipio del Alto Mijares se ha convertido en sinónimo de relax, montaña y baños termales al aire libre.

La joya de la corona es la Fuente de los Baños, una piscina natural de aguas cálidas durante todo el año que invita a desconectar en cualquier estación. A su alrededor, senderos, cañones, miradores y rutas como la del Estrecho de Chillapájaros completan un plan perfecto para los amantes de la naturaleza.

La Fuente de los Baños es, sin duda, la joya de la corona de Montanejos. / Visit Montanejos

Es el destino ideal para una escapada de fin de semana donde el móvil sobra y el paisaje lo es todo.

2. Peñíscola: un castillo frente al mar que parece de película

Hablar de Castellón y no mencionar Peñíscola sería imposible. Su silueta, con el castillo templario del Papa Luna dominando el Mediterráneo, es una de las estampas más reconocibles de la Comunitat Valenciana.

Su casco histórico amurallado, sus calles empedradas llenas de encanto y sus calas escondidas explican por qué es uno de los municipios más buscados. Además, ha sido escenario de rodajes internacionales, lo que ha reforzado aún más su imagen de ciudad de cine.

Peñíscola siempre es uno de los destinos más visitados de Castellón. / Turisme Comunitat Valenciana

Aquí puedes combinar playa, historia, gastronomía marinera y atardeceres inolvidables en un mismo día en uno de los pueblos bonitos de España.

3. Vilafamés: arte y piedra en uno de los pueblos más bonitos de España

En pleno interior de la Plana Alta aparece Vilafamés, una auténtica sorpresa para quien aún no lo conoce. Declarado como uno de los pueblos más bonitos de España, su casco antiguo es un laberinto de calles empinadas, casas de piedra y vistas espectaculares.

Panorámica de Vilafamés. / Mediterráneo

Coronándolo todo, su castillo vigila el paisaje desde lo alto. Pero además, Vilafamés es cultura: alberga el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni, con obras de artistas de relevancia internacional.

Un destino que mezcla historia medieval y arte moderno en un entorno único.

4. Culla: viaje directo a la Edad Media

Si lo que buscas es autenticidad, Culla es tu lugar. Este pequeño municipio del interior, otro integrante de la asociación de pueblos bonitos de España, conserva intacta su esencia medieval. Pasear por sus calles es retroceder varios siglos en el tiempo.

Panorámica de Culla. / Culla Mágica y Medieval

Murallas, restos de castillo, rincones silenciosos y un paisaje montañoso que invita a perderse sin prisas convierten a Culla en uno de esos lugares que sorprenden al visitante.

Es perfecto para quienes quieren descubrir la Castellón más rural, histórica y tranquila, lejos de las multitudes.

5. Castelló de la Plana: ciudad, mar y gastronomía

La lista se completa con Castelló de la Plana, capital de la provincia y puerta de entrada al Mediterráneo. Es una ciudad cómoda, abierta y con mucho más que ofrecer de lo que muchos imaginan.

Desde el Fadrí y la Concatedral de Santa María hasta el Grao y sus playas, combina patrimonio, mar y una potente oferta gastronómica donde el arroz y el producto local son protagonistas.

Panorámica de una playa de Castelló. / Turisme Comunitat Valenciana

Además, es un punto estratégico perfecto para explorar tanto la costa como el interior de la provincia.

¿Cuál será tu próxima escapada?

Montanejos, Peñíscola, Vilafamés, Culla y Castelló son los municipios de Castellón que más interés despiertan en la web de Turismo de la Comunitat Valenciana. Cinco formas distintas de vivir la provincia: termal, marinera, medieval, artística o urbana.

Ahora la pregunta es: ¿por cuál empiezas?